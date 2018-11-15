ABD'li Diplomat: "Deaş Yok Olana Kadar Suriye'de Kalacağız"

15 Kasım 2018 Perşembe 12:43



15 Kasım 2018 Perşembe 12:43

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'de DEAŞ'e karşı yürütülen savaşın DEAŞ'in varlığı yok olana kadar devam edeceğini açıkladı.ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'de DEAŞ'a karşı sürdürülen savaşın birkaç ay içinde biteceğini, ABD askerlerinin DEAŞ'a ait son mevzileri ele geçirene kadar Suriye'de kalacağını belirterek, "PKK ile birlikte DEAŞ'ın son alanlarının kontrolünü ele geçirerek Fırat Kalkanı bölgesinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.Jeffrey, "DEAŞ'ın yenilgisinin uzun süreli olması demek sadece DEAŞ'ın bölgede kalan son askeri birliğinin yok edilmesi değil, DEAŞ'ın uyuyan hücrelerle geri gelmemesi ya da isyancı birliği olarak ortaya çıkmaması anlamına gelmektedir" dedi.Amerikalı diplomat, bu doğrultuda Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye'nin İstanbul'daki toplantıda anlaştığı gibi yıl sonuna kadar bir anayasa komisyonunun kurulması gerektiğini söyledi. Öte yandan Jeffrey, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın masaya getirilmesi konusunda Rusya'yı sorumlu tuttuklarını belirtti. - WASHINGTON