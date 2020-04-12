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ABD'li doktordan sağlık çalışanlarına danslı destek

Dünyayı etksisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin mücadele veren sağlık çalışanlarına olan destek çığ gibi büyüyor.

12.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:57
ABD'li doktordan sağlık çalışanlarına danslı destek

Dünyayı etksisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin mücadele veren sağlık çalışanlarına olan destek çığ gibi büyüyor. 7'den 70'e her kesim sağlık çalışanlarına moral vermek için ilginç yöntemlere başvuruyor. ABD'de Jason Campbell adlı bir doktor, sağlık çalışanlarına moral vermek için göreve başlamadan önce dans ettiği görüntüleri yayınladı. Dr. Campbell, koronavirüs salgınına karşı yoğun mesai harcayan yorucu ekibinin ve diğer sağlık çalışanlarının morallerini yüksek tutmak için dans ettiğini ifade etti. Campbell'in görüntüsü hem ABD basınında hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü. 'Dans Eden Doktor' olarak ünlenen Campbell "Sağlık sektöründe her zaman ciddi ve üzücü şeyler görürsünüz. Bu yüzden insan olarak kalmamız, aklı başında kalmamız ve gülümsemeye devam etmeye ihtiyacımız var." dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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