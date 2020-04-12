Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABD?li doktordan sağlık çalışanlarına danslı destek

? Dünyayı etksisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin mücadele veren sağlık çalışanlarına olan destek çığ gibi büyüyor.

12.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:34
ABD?li doktordan sağlık çalışanlarına danslı destek
? Dünyayı etksisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin mücadele veren sağlık çalışanlarına olan destek çığ gibi büyüyor.

7'den 70'e her kesim sağlık çalışanlarına moral vermek için ilginç yöntemlere başvuruyor.

ABD'de Jason Campbell adlı bir doktor, sağlık çalışanlarına moral vermek için göreve başlamadan önce dans ettiği görüntüleri yayınladı.

Dr. Campbell, koronavirüs salgınına karşı yoğun mesai harcayan yorucu ekibinin ve diğer sağlık çalışanlarının morallerini yüksek tutmak için dans ettiğini ifade etti.

Campbell'in görüntüsü hem ABD basınında hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü. 'Dans Eden Doktor' olarak ünlenen Campbell 'Sağlık sektöründe her zaman ciddi ve üzücü şeyler görürsünüz. Bu yüzden insan olarak kalmamız, aklı başında kalmamız ve gülümsemeye devam etmeye ihtiyacımız var.' dedi.


- Abd

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Bilim insanları: Temmuz’dan önce kontrol altına alınması imkansız Haberler
Bilim insanları: Temmuz'dan önce kontrol altına alınması imkansız
Putin’in ziyaret ettiği hastanede 180 doktor virüse yakalandı Haberler
Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktor virüse yakalandı
Koronavirüs, bir ülkede +18 oyuncak satışlarını patlattı Haberler
Koronavirüs, bir ülkede +18 oyuncak satışlarını patlattı
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haberler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek Haberler
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti Haberler
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
DSÖ’nün Türkiye’ye güveni tam: Hastaneler ve uzmanlarınızla virüsü yeneceksiniz Haberler
DSÖ'nün Türkiye'ye güveni tam: Hastaneler ve uzmanlarınızla virüsü yeneceksiniz
İtalya’da bilanço giderek artıyor! Bir günde 570 kişi hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da bilanço giderek artıyor! Bir günde 570 kişi hayatını kaybetti
Haberler ›› Dünya ››ABD?li doktordan sağlık çalışanlarına danslı destek - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

12:44: Pazarcıdan güldüren korona esprisi: "Evinde kalırsan balkondan bakarsın. - Haberler 12:40: Sokağa çıkamayan çocuklar, balkonlarda eğlendi - Haberler 12:39: Köpeğe işkence eden şahıs kovalamaca sonrası yakalandı - Haberler 12:32: Toyota'dan tüm çocuklara 23 Nisan çağrısı - Haberler 12:26: Bilecik Belediyesinden yöresel dille "evde kal" çağrısı - Haberler 11:44: Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı 09:01: Hong Kong'lu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız - Haberler