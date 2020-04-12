ABD?li doktordan sağlık çalışanlarına danslı destek
? Dünyayı etksisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin mücadele veren sağlık çalışanlarına olan destek çığ gibi büyüyor.
12.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:34
Campbell'in görüntüsü hem ABD basınında hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü. 'Dans Eden Doktor' olarak ünlenen Campbell 'Sağlık sektöründe her zaman ciddi ve üzücü şeyler görürsünüz. Bu yüzden insan olarak kalmamız, aklı başında kalmamız ve gülümsemeye devam etmeye ihtiyacımız var.' dedi.- Abd
Kaynak: DHA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dünya