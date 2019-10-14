Abd'li dünyaca ünlü vokalist della miles'ten barış pınarı harekatı'na destek

MICHAEL Jackson ile Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ve bir süredir Türkiye'de yaşayan ABD'li Della Miles, terör unsurlarına karşı Türkiye'nin, Suriye'de Fırat'ın doğusunda yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini açıkladı. Della Miles, "Terör, dünyanın en büyük problemi. Türkiye liderliğindeki Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı, terörü bitirmeye yöneliktir" dedi.

Türkiye'de olduğu günlerde Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde aldığı çiftlik evinde yaşayan ünlü vokalist Della Miles, yaptığı açıklama ile Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediğini belirtti. Miles, "Barış Pınarı Harekatı, Suriye'deki savaşta mağdur olmuş insanlar için. Bu insanlarla aynı havayı teneffüs ediyorum ve aldığım her nefeste bu masum anneler, çocuklar ve babalar için savaşacağım. Kendimi bu konuda konuşacak bir platforma sahip olduğum için şanslı sayıyorum. Terör, dünyanın en büyük problemi. Türkiye liderliğinde Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı, terörü bitirmeye yöneliktir. Dünyanın dört bir yanında yataklarımızda rahat rahat uyuyoruz. Karnımız tok. Çocuklarımızı barış içinde eğlenmeleri için parka götüren bizler, masum insanların ölümüne 'Hayır' demek için bu harekatı desteklemeliyiz" dedi.

Masum insanların zarar görmemesi adına hareket eden herkesi desteklediğini vurgulayan Miles, "Türk askerlerinin ve masumların zarar görmemesi amacına hizmet eden bütün birlikleri desteklediğini vurgulayan Miles, "Açgözlülük ve nefret yüzünden insanların feda edilmesine üzgünüm. Masumları koruyanlar, aileleri ve ailelerini kaybeden masumlar için dua edeceğim " diye konuştu.