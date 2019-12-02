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ABD'li fast-food devi Burger King, KKTC'de Rum ambargosunu deldi

Dünyanın en büyük hazır yemek şirketlerinden biri olan Burger King, Rum ambargosunu delerek KKTC'de ilk restoranını açtı.

02.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:27ABD'li fast-food devi Burger King, KKTC'de Rum ambargosunu deldi

Dünyanın en büyük hazır yemek şirketlerinden biri olan Burger King, Rum ambargosunu delerek Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk restoranını açtı. Burger King, Rumların baskıları nedeniyle KKTC'de 'Burger City' adıyla hizmet veriyordu.

KKTC'de Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde ilk restoranını açan Burger King, 1999 yılında 'açtığı restoranların' adını Rumların baskısı nedeniyle 'Burger City'e çevirmişti.

TEMASLAR SONUÇ VERDİ

KKTC'deki ilgili şirket, Burger King konusunda yaptığı temaslar sonuç verdi. Kuzey Kıbrıs'taki tüm 'Burger City'lerin, 'Burger King' olarak değiştirilmesine karar verildi.


Burger King, Kıbrıs, Ekonomi, Güncel

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