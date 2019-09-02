ABD'li fast food zincirinde mide bulandıran olay! Fare canlı canlı kızartma oldu

ABD'de birçok şubesi bulunan fast food zinciri Whataburger'ın Teksas'taki şubesinde mide bulandıran bir olay yaşandı. Lokantaya girenlerin rahatlıkla görebildiği tezgahlar üzerinde bir hareket fark eden bazı müşteriler, hareket eden canlının bir fare olduğunu anladı.

CANLI CANLI KIZARDI

Bazı müşteriler telefonlarına sarılarak yaşananları anbean kaydederken lokanta çalışanları da fareyi kovalamaya çalıştı. Mutfağı birbirine katan küçük fare köşeye sıkışınca son çare olarak büyük bir sıçrama yaptı ve başka bir tezgaha gitti. Fakat farenin atladığı tezgahta soğan halkası ve patates kızartması gibi yemeklerin yapıldığı fritöz vardı. Canlı canlı kızaran farenin görüntüleri bölgede olay yarattı.

MÜŞTERİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Birçok müşteri, "Ben bir daha burada yemek yemem", "Bu çok iğrenç" ve "Farenin mutfakta ne işi var" gibi yorumlar yaptı. Yaşananların ardından Whataburger yetkilileri olayla ilgili açıklama yaptı. Yetkililer lokantanın geçici olarak kapatıldığını ve temizlik işlemlerinden sonra tekrar kapılarını müşterilerine açtığını duyurdu. (Sözcü)