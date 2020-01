ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'a yeni cinsel taciz suçlaması

LOS ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında yeni cinsel taciz suçlamalarıyla dava açıldı.

Los Angeles Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Weinstein'ın 18 Şubat 2013'te Los Angeles'ta bir kadının otel odasına zorla girerek tecavüz ettiği, ertesi gün de Beverly Hills'teki otel suitinde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

Açıklamada, Weinstein'ın bu olaylardan iki gün sonra Oscar Ödül Töreni'nde o sırada hamile olan modacı eşi Georgina Chapman ile kameralara poz verdiği kaydedildi.

"Yaşadıklarını anlatma cesareti gösteren kurbanları takdir ediyorum"

Los Angeles Bölge Savcısı Jackie Lacey, suçlamaların davaya dönüşebilmesi için yürütülen soruşturmanın 2 yıl sürdüğünü çünkü mağdurların başlarda yaşadıklarını anlatma konusunda kararsız kaldıklarını aktardı.

Savcı Lacey, "Kanıtların şüphelinin güç ve etkisini kullanarak kurbanlara erişim sağladığını ve onlara karşı şiddet içeren suç işlediğini gösterdiğini düşünüyoruz. Burada öne çıkıp yaşadıklarını anlatma cesareti gösteren kurbanlara takdirlerimi belirtmek istiyorum. Umarım tüm cinsel şiddet kurbanları yaşamlarını sürdürecek güç ve sağlığa kavuşur." ifadelerini kullandı.

Savcılığın halen 3 kadının Weinstein hakkındaki taciz iddialarını soruşturduğunu kaydeden Lacey, başka 3 kadının ise taciz iddialarının zaman aşımı nedeniyle soruşturmadan çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

New York'taki dava da sürüyor

Öte yandan Weinstein hakkında çok sayıda kadının tecavüz ve cinsel taciz suçlamaları üzerine açılan davada sona yaklaşılıyor.

Dün dava için mahkeme salonuna gelen Weinstein'ı, hakkında taciz iddiasında bulunan kadınlar ve aktivistler, "Tacize uğrayanlar için adalet" yazılı pankartlarla mahkeme salonu önünde protesto etti.

Aralarında Sarah Ann Masse, Lauren Sivan ve Rose McGowan gibi ünlü sinema oyuncularının da bulunduğu protestocular, duruşmanın yapıldığı mahkeme binası önünde basın toplantısı düzenledi.

Oyuncu McGowan, taciz kurbanları için adalet zamanı olduğunu belirterek, Weinstein'a yönelik "Birçok kişiyi inciterek bunu kendin hakketin." ifadelerini kullandı.

28 yıla kadar hapis cezası alabilir

Weinstein'ın suçlu bulunması halinde 28 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Bir milyon dolar kefalet karşılığında New York'ta tutuksuz yargılanan ve hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Weinstein'ın kefalet bedeli en son duruşmada 5 milyon dolara çıkarılmıştı.

Bugüne kadar aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 75'ten fazla kadın, Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu.

Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada, #meetoo (ben de) etiketiyle kadınların uğradıkları cinsel tacizi dile getirmesi gerektiğine dikkati çeken kampanya başlatılmıştı.

Son olarak ABD'li aktris Paz de la Huerta, kasımda Los Angeles Yüksek Mahkemesine açtığı davada, Weinstein'ın 2010'da New York'ta kendisini cinsel ilişkiye zorladığını ve ardından kariyerini baltalamaya yönelik girişimlerde bulunduğunu ileri sürmüştü.

