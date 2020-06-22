ABD'li Floyd'un ölümüne yol açan eski polis memurundan biri markette görüntülendi

ABD'li Floyd'un ölümüne yol açan eski polis memurundan biri markette görüntülendiTuba KARA, (DHA) ABD'de, George Floyd'un ölümüne yol açan eski polislerden J. Alexander Kueng, şartlı tahliye ile serbest bırakılmasının ardından süpermarkette alışverişi yaparken görüntülendi.

22.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:52
ABD'li Floyd'un ölümüne yol açan eski polis memurundan biri markette görüntülendi
Tuba KARA, (DHA) ABD'de, George Floyd'un ölümüne yol açan eski polislerden J. Alexander Kueng, şartlı tahliye ile serbest bırakılmasının ardından süpermarkette alışverişi yaparken görüntülendi.
ABD'nin Minnesota eyaletinin en büyük kentlerinden Minneapolis'te mayıs ayında George Floyd'un ölümüne yol açan dört eski polisten J. Alexander Kueng'in, 750 bin dolarlık kefaletinin ödenmesinin ardından Hennepin Böge Cezaevi'nden şartlı tahliyeyle çıktı. Kueng, Plymouth kentinde bir süpermarkette görüntülendi. Marketteki bir müşteri tarafından o anlar kayda alınırken, Kueng'in sinirli tavrı dikkat çekti.
FLOYD'U ÖLDÜREN KATİL POLİSLERDEN BİRİ SENSİN DEĞİL Mİ
Marketteki bir müşterinin Floyd'u öldüren katil polislerden biri sensin değil mi Yani hapisten çıktın. Hiç bir şey olmamış gibi alışveriş yapıyorsun öylemi sorusuna sert çıkan 26 yaşındaki Kueng, Evet, o benim diye cevap verdi. Market müşterisi, Bu hakka sahip olmaman gerektiğini düşünüyorum. Hatta kefaletle serbest kalmamalıydın. diyerek, eski polis memuru Kueng'e çıkışmaya devam etti. Kueng ise, Böyle düşünmenizi anlayabiliyorum. Böyle hissetmenize üzüldüm cevabını verdi.
750 BİN DOLARLA SERBEST BIRAKILMIŞTI
ABD'nin Minnesota eyaletinin en büyük kentlerinden Minneapolis'te mayıs ayında George Floyd'un ölümüne yol açan dört eski polisten ikincisi de geçtiğimiz Cuma kefaletle serbest bırakıldı. J. Alexander Kueng'in, 750 bin dolarlık kefaletinin ödenmesinin ardından Hennepin Böge Cezaevi'nden şartlı tahliyeyle serbest kalmıştı. Kueng, Derek Chauvin, Tou Thao ve Thomas Lane de dahil olmak üzere Floyd'un ölümünden suçlanan polislerden arasında yer alırken, eski polislerden Thomas Lane'in de Haziran ayı başında kefaletle serbest bırakılmıştı. ABD’li Floyd’un ölümüne yol açan eski polis memurundan biri markette görüntülendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil Haber
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı Haber
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley’in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan’ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak Haber
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
TBMM’ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77’sinde hekim hatası var Haber
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Haberler››Güncel››ABD'li Floyd'un ölümüne yol açan eski polis memurundan biri markette görüntülendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:59: Sudan 5 ülkedeki 2 bine yakın vatandaşını tahliye etti - Haber 14:59: Adana'da 2 polisin şehit edilmesine ilişkin sanıkların yeniden yargılandığı dava - Haber 14:59: Salıpazarı güllerle donatılacak - Haber 14:59: ÇEDAŞ sıcak aylarda kesintisiz enerji için tedbir aldı - Haber 14:57: Son dakika güncel: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babasıyla telefonda görüştü - Haber 14:15: İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil - Haber 14:31: Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın - Magazin 13:41: Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı - Haber 13:28: 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı - Haberler