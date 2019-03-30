30 Mart 2019, 23:40
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ABD'li Gardiyanlar, Akıl Hastası Mahkumu Öldüresiye Dövdü! Korku Dolu Anlar Kamerada

ABD'nin Alabama eyaletinde bir hapishanede gardiyanlar akıl hastası bir mahkumu acımasızca dövdü. Gardiyanlar görüntülerin ortaya çıkmasının ardından üzerine görevden uzaklaştırıldı.

ABD'nin Alabama eyaletindeki bir hapishanede kaydedilen video mahkumun avukatı tarafından yayınlandı. Hapishane görevlileri çok sesli güldüğü gerekçesiyle mahkumu susturmak için harekete geçti.

MAHKUMU DUVARA ÇARPTI

Plastik kalkanla içeri giren hapishane memurları önce mahkumu duvara çarptı. Sonra içlerinden biri mahkumun yüzüne yumruk attı. Ardından da yere yatırıp şok tabancasıyla elektrik verdiler.

Bütün bu şiddet mahkum sandalyeye bağlanana dek devam etti.

GARDİYANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Yaşanan şiddet olayı sonrasında üç gardiyan görevden uzaklaştırıldı ve haklarında orantısız güç kullanmaktan soruşturma açıldı.

Ayrıca hapishanede yaşanan şiddet olayları ilk değildi. 200 mahkumu temsil eden avukat, hapishane yönetimine 1,4 milyon dolarlık tazminat davası açtı ve davayı kazandı...

Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa, Dünya



YORUMLAR (14)
YORUM : Sonra abd bizi kıskanıyor deriz,yazık gerçekten çok yazık ne kadar Zalim ülke olsada abd kendi ülkesinde böyle şeyler yapmaz izin vermez
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HA HA: Özgürlükler ülkesi diyenlere....
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MAL KOVAN: Ulan mallarakıl hastasından mahkum olurmu
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ICİM ACİDİ: Allah belanizi versin demekten baska bisey gelmiyor icimden.. o hastayada rabbim kendini buldursun.. huzuru bulamayip aklini kacirdigi bu dunyadan imabla göç etmesini nasip etsin insaallah
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MERT: bunlarmi demokartik getirecekler afganistana , Iraka, Suriyeye, vs. vs
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