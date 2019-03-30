ABD'li Gardiyanlar, Akıl Hastası Mahkumu Öldüresiye Dövdü! Korku Dolu Anlar Kamerada

ABD'nin Alabama eyaletindeki bir hapishanede kaydedilen video mahkumun avukatı tarafından yayınlandı. Hapishane görevlileri çok sesli güldüğü gerekçesiyle mahkumu susturmak için harekete geçti.

MAHKUMU DUVARA ÇARPTI

Plastik kalkanla içeri giren hapishane memurları önce mahkumu duvara çarptı. Sonra içlerinden biri mahkumun yüzüne yumruk attı. Ardından da yere yatırıp şok tabancasıyla elektrik verdiler.

Bütün bu şiddet mahkum sandalyeye bağlanana dek devam etti.

GARDİYANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Yaşanan şiddet olayı sonrasında üç gardiyan görevden uzaklaştırıldı ve haklarında orantısız güç kullanmaktan soruşturma açıldı.

Ayrıca hapishanede yaşanan şiddet olayları ilk değildi. 200 mahkumu temsil eden avukat, hapishane yönetimine 1,4 milyon dolarlık tazminat davası açtı ve davayı kazandı...