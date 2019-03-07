ABD'li Gazeteci Serbest Bırakıldı

Kaynak: İHA

Venezuela'da gözaltına alınan ABD'li gazeteci Cody Weddle 12 saatlik gözaltının ardından serbest bırakıldı. ABD'nin Miami kentindeki yerel bir televizyon kanalı için muhabirlik yapan Cody Weddle, Venezuela polisi tarafından tutuklanmıştı. ABD'li gazeteci 12 saatlik gözaltının ardından serbest bırakıldı. Gazetecinin ailesi serbest bırakılmasından saatler öncesinde ABD'nin Venezuela Konsolosluğuna gelerek Weddle'i bekledi. Cody Weddle serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda bekletildiğini, yetkililerin kendisine sınır dışı edileceğini söylediğini ancak ne zaman sınır dışı edileceğine dair bilgi vermediklerini söyledi. ABD'li gazeteci ülkedeki askeri durumu anlatan 25 Şubat'ta yayınladığı son raporu nedeniyle gözaltına alındığını ifade etti. Weddle vatan hainliği, casusluk yapmak ve askeri eşyaları çalma girişiminde bulunmakla suçlandı. ABD'li gazeteci 2014 yılından bu yana Venezuela'da yaşıyor. Öte yandan Fransa, Şili, Kolombiya ve ABD'li gazeteciler de gözaltına alınmış ve sınır dışı edilmişti.(İHA)