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ABD'li gazetecilerin Herkes aşı oldu diyaloğu olay oldu

ABD'li gazetecilerin Herkes aşı oldu diyaloğu olay olduABD, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günkü günlük basın toplantısı öncesi Beyaz Saray'da hazırlık yapan New York Times gazetesini fotoğrafçısı Doug Mills ile FoxNews muhabiri John Roberts arasında geçen Buradaki herkes...

22.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:05
ABD'li gazetecilerin Herkes aşı oldu diyaloğu olay oldu
ABD, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günkü günlük basın toplantısı öncesi Beyaz Saray'da hazırlık yapan New York Times gazetesini fotoğrafçısı Doug Mills ile FoxNews muhabiri John Roberts arasında geçen Buradaki herkes koronavirüs aşısı oldu ne de olsa şakası sosyal medyada gündem oldu. İki gazetecinin şakası (covid-19) salgınına karşı komplo teorilerinin yayılmasına neden oldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın günlük basın toplantısı öncesi Beyaz Saray'da hazırlık yapan iki gazetecinin diyaloğu ülkede gündem oldu. New York Times Gazetesi'nin fotoğrafçısı Doug Mills ile FoxNews muhabiri John Roberts arasında ilginç bir koronavirüs aşısı diyalogu gerçekleşti.
MASKEYİ ÇIKAR BURADA HERKES COVİD-19 AŞISI OLDU
Başkan Trump'ın toplantısı öncesi hazırlık yapan ve mikrofonların bırakıldığı esnada FoxNews muhabiri John Roberts New York Times gazetesinin fotoğrafçısı Doug Mills'e 'Maskeyi çıkarabilirsin. Ölüm oranı yüzde 0.1 ila 0.3 arasında dediği, Mills'in ise 'Öyle mi Bu bayağı rahatlatıcı. Zaten buradaki herkes aşı oldu.Burada kimseye bir şey olmaz' dedi.
SOSYAL MEDYADA KOMPLO TEORİLERİ YAYILDI
Toplantı öncesi muhabirler arasında yaşanan diyaloğun ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada komplo teorileri yayıldı. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları, bunun kasıtlı olarak konuşulduğu ve basına sızdırıldığını ifade derken; bazıları da 'Herkes aşı oldu derken ne demek istiyor' diye sordu. Kullanıcılardan biri de 'Bu Covid-19 aşısına sahip oldukları anlamına mı geliyor İstemiyorum ama yine de öyleyse oldukça şüpheli bir durum' dedi. ABD’li gazetecilerin Herkes aşı oldu diyaloğu olay oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Darryl Bevon Roberts, New York Times, Donald Trump, Güncel
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