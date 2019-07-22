Haberler» Güncel» Haber

ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldiği sırada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General McKenzie, Suriye'de YPG/PKK'nın elebaşlarından Cilo ile görüştü.

22.07.2019 14:02 ABD

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözcülerinden Mustafa Bali, Twitter'dan, CENTCOM komutanı Orgeneral McKenzie ve DEAŞ Karşıtı ABD Öncülüğündeki Koalisyon'un temsilcilerinden Büyükelçi William Roebuck'un, Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgeyi ziyaret ettiğini duyurdu.

Paylaşılan fotoğraflarda, ABD'li yetkililerin SDG komutanı Cilo ile bir araya geldiği görüldü.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin, Türkiye'de temaslarda bulunmasına saatler kala ABD'li yetkililerin, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK elebaşlarıyla bir araya gelmesi dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Jeffrey'nin Ankara'da, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ele alacağı bildirilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, PKK, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:56   Çorum'da göletlere 58 bin yavru balık bırakıldı
14:55   Yurt dışından getirilen telefonlar için bin 500 lira ödemek istemeyenler yasa dışı yöntemlere yöneliyor
14:55   Palancıoğlu, "Komşu ilçelerde hizmette ve yatırımlarda bütünlük önemli"
14:55   İŞKUR ve KOSGEB desteğiyle kendi işinin patronu oldu
14:55   Touch Turkey Tour Türkiye Finali gerçekleşti
14:54   Maden sivil toplum temsicileri Ankara'dan umutlu döndü
14:53   Şehitlik ve okulların bakımını hükümlüler yapıyor