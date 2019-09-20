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ABD'li generalden Rusya'ya tehdit: Havadan, karadan, denizden ve uzaydan vururuz

ABD'nin Avrupa, Afrika ve NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Jeffrey L. Harrigian, Rusya'nın Kaliningrad şehrini havadan, karadan, denizden ve hatta uzaydan bile saldırı yapabileceklerini söyledi.

20.09.2019 08:10

ABD'nin Avrupa, Afrika ve NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Jeffrey L. Harrigian, Rusya'nın Kaliningrad şehrinin hava savunma sistemini geçmek için bir planları olduğunu söyledi. Harrigian, "Gerekirse havadan, karadan, denizden ve uzaydan bile vururuz" dedi. Breaking Defense'in haberine göre Harrigian, Rusya'nın Avrupa'daki 'olası saldırganlığına anında yanıt vermeye' hazır olduklarını söyledi.

"BİR GÜN GEREKİRSE BU PLANI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Harrigian, "Bu durumda, havadan, karadan, denizden, uzaydan saldırılar ve ayrıca siber alandaki saldırılar ile elektronik harp dahil kapsamlı taarruz gerçekleştirilecek. Bu şema üzerinde çalışıyoruz. Bu planları her zaman düşünüyoruz ve eğer bir gün gerekirse bu planı hayata geçirmeye hazır olacağız" dedi.

ABD'li general, Pentagon'un geliştirdiği planla ilgili detayları açıklamadı.

ABD'li generalden Rusya'ya tehdit: Havadan, karadan, denizden ve uzaydan vururuz

Amerika Birleşik Devletleri, Afrika, Avrupa, Rusya, Dünya, Güncel

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