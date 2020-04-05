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ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan ABD'li golfçü Paige Spiranac, yaptığı göğüs vuruşuyla gündem oldu.

05.04.2020 17:55 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:10

Koronavirüs salgını nedeniyle kendisini eve kapatan başarılı sporcu Paige Spiranac, golf oynadığı sırada yaptığı vuruşla yine adından söz ettirdi.

1 MİLYONA YAKIN GÖRÜNTÜLENME ALDI

Evde çalışmalar yapan Paige Spiranac, gögüslerinin arasına golf sopasını sıkıştırarak vuruş yaptı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. ABD'li golfçünün bu videosu 1 milyona yakın görüntülenme aldı. Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Paige Spiranac'ın 2.3 milyon takipçisi bulunuyor.

ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
ABD’li golfçü Paige Spiranac’ın göğüs vuruşu olay oldu
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Spor

Haberin Videosu :

Amerikalı golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
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Haberler ›› Spor ››ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu - Spor
Yorumlar (2)
ASDASD:ablacım bi dur oralık zaten karısık
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AVNİ:vay vay
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