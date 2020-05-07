Haber, Son Dakika, Haberler

ABD'li hemşireden koronavirüs itirafı: Hastalar ağır ihmaller nedeniyle ölüyor

ABD'li hemşireden koronavirüs itirafı: Hastalar ağır ihmaller nedeniyle ölüyorABD, (DHA) ? Koronavirüs salgını ABD'de sağlık sistemini adeta çökme noktasına getirdi.

07.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:07
ABD'li hemşireden koronavirüs itirafı: Hastalar ağır ihmaller nedeniyle ölüyor
ABD, (DHA) ? Koronavirüs salgını ABD'de sağlık sistemini adeta çökme noktasına getirdi. ABD'li Nicole Sirotek adlı hemşire ülkede sağlık alanındaki ihmalleri gözyaşlarıyla anlatarak, "Ağır ihmal var, Hastalar ölüyor. En ufak şeyde fiş çekiliyor. Artık yasal olarak ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.
Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de sağlık sistemi iflasın eşiğine geldi. Asya'da koronavirüs salgını etkisini iyice azaltırken salgının merkezi halini alan ABD'de vakaların ve can kayıplarının önüne geçilemiyor. ABD'nin Nevada eyaletinde görevli olan ve koronavirüs (Covid-19) salgıyla mücadeleye destek vermek için New York'a giden Nicole Sirotek adlı hemşire göz yaşlarıyla ABD'deki sağlık sistemindeki ihmallari anlattı
EN UFAK OLAYDA HASTALARIN FİŞİ ÇEKİLİYOR
İtiraflarda bulunan hemşire koronavirüs tedavisi gören ve iyileşme ihtimaline şüphe ile bakılan koronavirüs hastalarının solunum cihazlarının fişlerinin en ufak bir durumda çekildiğini ifade etti.
BİNLERCE KİŞİ İHMALLERDEN DOLAYI ÖLÜYOR
Nicole Sirotek adlı hemşire ABD'li hemşire ülkede tıbbi ihmallerin olduğunu çektiği videoyla göz yaşlarına boğularak anlattı. Sirotek, ABD'de koronavirüs hastalarının 'ağır ihmal ve kötü tıbbi yönetim' nedeniyle 'öldürüldüğünü' iddia ederken 'Artık yasal olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Savunucu gruplar bile bu insanlar hakkında bir şey yapmıyor, siyahi insanların hayatları burada önemli değil. Durum çok vahim. Binlerce kişi ihmallerden dolayı ölüyor" dedi. ABD’li hemşireden koronavirüs itirafı: Hastalar ağır ihmaller nedeniyle ölüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: BDDK, TL’ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Haberler
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
İngiltere hükümeti, Türkiye’den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti Haberler
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü Haberler
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Cenk Tosun’un Mario Gomez’e ’Eyşan’ benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı Haberler
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Haberler››Güncel››ABD'li hemşireden koronavirüs itirafı: Hastalar ağır ihmaller nedeniyle ölüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:39: STK ve dernek başkanlarından Başkan Şayir'e teşekkür - Haber 15:38: Eminönü'ndeki yoğunluk havadan fotoğraflandı - Haber 15:38: Başkan Gürkan, Tecde - Bostanbaşı yolunda inceleme yaptı - Haber 15:38: İran'da Uluslararası Fecr Film Festivali'ne korona virüs engeli - Haber 15:38: İl Müdürü Kurşun, Ayrancı'da incelemelerde bulundu - Haber 15:09: Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi - Haber 14:32: Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi - Haber 12:38: 2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti - Haberler 08:35: İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor - Haberler