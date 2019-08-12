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ABD'li heyet sınırda incelemede bulundu

ABD'li heyet sınırda incelemede bulundu Güvenli bölge çalışmaları için Şanlıurfa'ya gelen ABD'li heyet sınırda incelemede bulunduŞANLIURFA - ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge çalışmaları için...

12.08.2019 19:26
ABD'li heyet sınırda incelemede bulundu
ABD'li heyet sınırda incelemede bulundu
Güvenli bölge çalışmaları için Şanlıurfa'ya gelen ABD'li heyet sınırda incelemede bulundu
ŞANLIURFA - ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge çalışmaları için Şanlıurfa'ya gelen 6 kişilik ABD'li heyet, sınır hattında incelemede bulundu.
Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı. Mütabakat çerçevesinde 6 kişilik ABD'li askeri heyet Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. 3. Hudut Alay Komutanlığında bir süre bekleyen heyet, Türk yetkililerle birlikte sınır hattında incelemelerde bulundu. Minibüsle sınır hattını gezen heyete Türk yetkililer de eşlik etti.
ABD'li heyet sınırda incelemede bulundu

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Kaynak: İHA

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