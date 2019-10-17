Türkiye-ABD heyeti görüşme yaparken Trump'tan peş peşe tweetler: Teşekkürler Erdoğan, milyonlarca hayat kurtuldu

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye'den şahane haberle. Pence ile Pompeo kısa süre içinde basın toplantısı düzenleyecek. Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca hayat kurtarıldı" diye tweetledi.

"MİLYONLARCA HAYAT KURTULACAK"

Tweetlerine devam eden Trump, "Bugün medeniyet için harika bir gün. Gerekli ama gelenek dışı bir yol izlerken benim yanımda durduğu için ABD ile gurur duyuyorum. İnsanlar bu "Anlaşma"yı yıllardır sağlamaya çalışıyordu. Milyonlarca hayat kurtarılacak. Herkese tebrikler!" paylaşımında bulundu.

TRUMP: ANLAŞMA 3 GÜN ÖNCE YAPILAMAZDI

ABD heyetinin Türkiye'deki temasları hakkında bir açıklama daha yapan Trump ''Bu anlaşma 3 gün önce yapılamazdı. Bunu yapabilmemiz için "sert" bir aşk gerekliydi. Herkes için harika oldu. Hepsiyle gurur duyuyorum'' ifadelerini kullandı. Trump'ın Erdoğan'a yazdığı ve dün basına sızdırılan mektupta kullandığı 'sert' kelimesini kullanması dikkat çekti.

BEYAZ SARAY: ERDOĞAN'A WASHINGTON ZİYARETİ PENCE'İN ANKARA ZİYARETİNE BAĞLI, İPTAL EDİLEBİLİR

Beyaz Saray Geçici Genel Sekreteri Mick Mulvaney yaptığı açıklamada ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ankara ziyaretine bağlı olarak Trump'ın Erdoğan'a Washington davetini iptal edebileceğini belirterek, "Hala plan dahilinde, 'bekle-gör' durumu geçerli. Önümüzdeki birkaç güne bağlı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara-Washington hattında ipler gerilmişken, Türkiye ABD'den üst düzey isimleri ağırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyeti kabul etti. Saat 15.40'ta başlayan başbaşa görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara-Washington hattında ipler gerilmişken, Türkiye ABD'den üst düzey isimleri ağırlıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo saat 13.30 sularında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pence'le görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanlığı'nın paylaştığı fotoğraflarda gergin yüz ifadeleri dikkat çekti. Beştepe'de 15.40'ta başlayan kritik görüşme 1 saat 40 sürdü.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME 2 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ

Başbaşa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona erdi. Görüşme 2 saat 40 dakika sürdü.

Heyetlerarası görüşmeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler katıldı.

Görüşmede ABD tarafında ise Pence ile birlikte Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield yer aldı.

GÖRÜŞMEDEN ANEKTODLAR

- Pence'i Külliye'ye gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın makamına kadar eşlik etti.

- Pence ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına çıktı.

- Erdoğan ile tokalaşan Pence, "Beni kabul ettiğiniz teşekkür ediyorum" dedi. Pence'nin sözlerinin çevirisini ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.

- Jeffrey de Türkçe "Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı, nasılsınız?" diye sordu, Erdoğan'ın "Sağ olun, sizler nasılsınız?" sorusuna da "Çok iyiyim, sağ olun efendim" karşılığını verdi.