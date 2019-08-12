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ABD'li jimnastikçi Simone Biles tarihe geçti

ABD'li jimnastikçi Simone Biles daha önce hiç denenmemiş bir hareketi yaptı. Olimpiyatlarda 4 altın madalyası bulunan genç sporcu iki burgulu ikili salto hareketini ilk kez başaran kadın jimnastikçi olarak tarihe geçti.

12.08.2019 15:49
ABD'li jimnastikçi Simone Biles tarihe geçti

Olimpiyatta 4 altın madalya sahibi ABD'li jimnastikçi Simone Biles, triple double hareketini deneyen ve bunu başaran ilk kadın atlet oldu. 22 yaşındaki genç sporcu altıncı ulusal madalyasını aldı.

Son taklasını çift burguyla tamamlayarak hem salonu hem de yorumcuları coşturan Biles, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Biles'ın, bu harekete beş yıldan uzun bir süredir çalıştığı belirtildi.

Simone Biles, 2016'da düzenlenen Rio Olimpiyatları'nda, bireysel olarak iki branşta altın madalya alarak ülkesinde ses getirdi. Biles, ABD'de jimnastik sporunun yetkili organı 'USA Gymnastics'e yönelik taciz eleştirileriyle de gündeme gelmişti.

"BİZİ KORUYAMIYORSUNUZ" SİTEMİ

Kurumun, sporcuları, eski takım doktoru Larry Nassar'ın istismarından koruyamamasını eleştiren Biles, "Tek bir işiniz var ve bizi koruyamıyorsunuz" demişti.

Yaşadıklarından ötürü çok üzgün olduğunu belirten Biles, "Ne zaman vücudumda bir ağrı hissetsem, doktora gitmek istemiyorum. Bunun üzerine gitmek istemiyorum. Bu çok zor. Atlatmaya çalışıyoruz; ancak hala zamana ihtiyacımız var" diye konuşmuştu.

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