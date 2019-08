ABD'li kadın futbolcuların eşitlik mücadelesi

Geçen ay Fransa'da dünya şampiyonu olan ABD Kadın Futbol Milli Takımı oyuncuları, erkek meslektaşları ile aynı ücreti elde edebilmek için ABD Futbol Federasyonu'ndan davacı olmaya hazırlanıyor.Fransa'da düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Futbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan ABD Milli Takımı'nın oyuncuları, erkek meslektaşları ile aynı ücreti almak için yargıya gitmeye hazırlanıyor. Son şampiyonlukla birlikte tarihinde dört dünya şampiyonluğu bulunan milli takım ile Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu (USSF) arasında, kadın futbolculara ödenen paraların iyileştirilmesi için yürütülen görüşmelerin çıkmaza girdiği belirtiliyor. Kadın futbolcuların sözcülüğünü yapan Molly Levinson, dünya şampiyonlarının "keyifle" yargı sürecini beklediklerini dile getirdi.



"Görüşmelere büyük bir umutla gittik ancak sonuçta federasyonun temel ayrımcı şartlarında ısrarcı olduğunu hayal kırıklığı içinde gördük" diyen Levinson, "Carlos Cordeiro başkanlığındaki USSF'nin kadınlara, erkeklerden daha az para vermeye devam etmek istediği açık. Ama bunda başarılı olamayacak" ifadesini kullandı. Levinson mücadelelerini yargıya taşıyacaklarını dile getirerek, "Dünyanın gözü ABD'de. ve kadın futbolcular dünyaya, USSF'den hak ettikleri eşit ücreti alacaklarını söylüyor" dedi.



USSF Başkanı Cordeiro'dan savunma



USSF'den yapılan açıklamada ise, görüşmeleri yürüten federasyon yetkililerinin çözüm için çaba sarfetmeye devam ettiği bildirildi. ABD Futbol Federasyonu Başkanı Cordeiro ise kadın futbolcuların zaten 2010 yılından bu yana erkeklerden daha fazla para kazandıklarını dile getirdi. Cordeiro, federasyonun 2010-2018 döneminde kadın futbolculara toplam 34,1 milyon dolar, erkeklere ise 26,4 milyon dolar ödeme yaptığını dile getirdi. Molly Levinson'a göre ise Federasyon Başkanı Cordeiro'nun kamuoyu ile paylaştığı bu rakamlar tamamen manipüle edilmiş verilerden oluşuyor. Kadınlarla ilgili meblağda, Dünya Kupası'na katılma primleri ve kulüplerden elde edilen gelirlerin de hesaba katıldığını aktaran Levinson, eşit koşullar üzerinden yapılan her hesaplamada erkeklerin kadınlardan çok daha fazla kazandığının görüleceğini vurguladı.



Erkek futbolculardan destek



Kadın futbolcuların eşitlik mücadelesine erkek meslektaşları da destek veriyor. Erkek futbolcular sendikasından yapılan açıklamada, "Bu yine, sürekli çatışmalarla ve hukuki anlaşmazlıklarla gündemde olan ve parayı sporun gelişmesi için nasıl harcayacağını bilmeden, sadece gelen gelirleri ve kazancını artırmayı düşünen federasyonun her zamanki tavrı" denildi. Açıklamanın devamında, "Kadın Milli Takım oyuncuları, eşit bir biçimde ücretlendirilmeyi hak ediyor ve bunun için mahkeme ya da Kongre'de hukuki mücadeleye girmek doğrudur" ifadesi kullanıldı. ABD Kadın Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları Mart ayında, Carlos Cordeiro yönetimindeki USSF hakkında, cinsiyet eşitsizliği nedeniyle davacı olmuş ve kendilerinden daha başarısız olan erkek milli takımı oyuncuları ile eşit şekilde ücretlendirilmeyi talep etmişti. Konunun gelinen aşamada uzlaşma mahkemesinde devam etmesi bekleniyor.



Kaynak: Deutsche Welle