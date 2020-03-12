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ABD'li kanal CBS'in 2 çalışanında korona tespit edildi

ABD'li yayın kuruluşu CBS'in korona virüsü taşıdığı tespit edilen 2 çalışan evlerine gönderildi.

12.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:20
ABD'li kanal CBS'in 2 çalışanında korona tespit edildi
ABD'li yayın kuruluşu CBS'in korona virüsü taşıdığı tespit edilen 2 çalışan evlerine gönderildi.
CBS yaptığı açıklamada Manhattan'da bulunan iki ayrı binalarında iki kişide virüs tespit edildiğini belirterek temizlik gerçekleşinceye kadar bu binalardaki faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu. Çalışanlarının evden ve diğer lokasyonlardan çalışmasını isteyen kurum virüs taşıyan 2 kişi ile yakın temasta çalışan diğer kişilerin kendilerini evde karantinaya almasını istedi. Kanal ayrıca "Bu Sabah" programının ve bazı diğer programların yayın merkezinin geçici olarak Washington stüdyolarına alındığını açıkladı.
CBS Başkanı Suzan Zirinsky böyle bir olasılığa hazırlıklı olduklarını dile getirerek "Bütün gerekli önlemleri aldık" dedi. Zirinsky, ayrıca Manhattan ofislerinin Pazartesi tekrar faaliyette olmasını beklediklerini iletti.
New York'da bulunan The New York Times, The Washington Post, Warner Media gibi kuruluşlarda çalışanlarının evden çalışmasını istedi.
(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Güncel

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