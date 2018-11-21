ABD'li Kardeşlerden Pırlant'a Babalık Davası

ABD
'nin Chicago kentinde yaşayan ve geçtiğimiz günlerde İzmir
'e gelerek, ünlü iş adamı Kasım Pırlant'ın kendilerinin babası olduğunu iddia eden Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşler, hukuk mücadelesine başlayarak Pırlant'a babalık davası açtı.
İzmir ve Chicago'da milyonlarca liralık yatırımı bulunan Kasım Pırlant'ın, yıllar önce Chicago'da anneleri Carolyn Jackson ile beraber olduğunu belirten Henry Kevin Jackson (30) ve Candice Jackson (36) kardeşler, avukatları aracılığıyla İzmir 13. Aile Mahkemesine başvurarak Pırlant'a babalık davası açtı.
Jackson kardeşler, babaları olduğunu iddia ettikleri Pırlant hakkında internet üzerinden araştırma yapmıştı. Pırlant'ın İzmir'de olduğunu öğrenen Jackson kardeşler, Pırlant'ın yanına gelmiş ancak görüşmelerden bir sonuç alamamışlardı. - İZMİR
İzmir,Amerika Birleşik Devletleri
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:52