ABD'li Komutan Türkiye'den Özür Diledi

Kaynak: İHA

ABD'li Albay Sean Ryan, terör örgütü ile bağlantılı bir hesabın iletisini paylaştı. Ryan, gelen tepkiler üzerine Türkiye'den özür diledi. ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Sean Ryan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde sivilleri öldürmeye çalıştığını iddia etti. Sean Ryan, tepki çeken paylaşımın ardından iletiyi kaldırarak Türk askerinden özür dilediği yeni bir paylaşım yaptı. Ryan, "Resmi yetkimle, koalisyon ortağımız ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması misyonunda kilit bir ortak olan Türkiye'ye hakaret eden bir içeriği yanlışlıkla paylaştım. Saygısızlık etme kastım yoktu. Ortak güvenlik konusunda görevimiz var ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması misyonuna bağlıyız. Lütfen özrümü kabul edin" açıklamasında bulundu. Pentagon Sözcüsü Donanma Komutanı Sean Robertsan ise ABD ve Türkiye'nin bölgedeki ilişkisine yönelik, "ABD ve Türkiye hem Türk güvenliğini sağlamak hem de ABD güçlerinin DAEŞ'i bölgeden uzaklaştırmak amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu etkileyen bütün konuları beraber koordine ediyor" ifadelerinde bulunmuştu.(İHA)