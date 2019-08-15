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ABD'li Korg. Twitty Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty'nin Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa'da incelemelerde bulunduğunu duyurdu.

15.08.2019 21:06 ABD'li Korg. Twitty Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty'nin Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa'da incelemelerde bulunduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerini müteakip Şanlıurfa'da incelemelerde bulunmuştur. Korg.Twitty, yarın Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerine devam edecek ve Türkiye'den ayrılacaktır" denildi. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

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