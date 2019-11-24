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ABD'li milyarder Bloomberg, 2020 başkanlık seçimleri için aday adayı

ABD'li milyarder ve eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den resmi olarak aday adaylığını açıkladı.

24.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:54ABD'li milyarder Bloomberg, 2020 başkanlık seçimleri için aday adayı
ABD'li milyarder ve eski New York Belediye Başkanı Michael , 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den resmi olarak aday adaylığını açıkladı.
Bloomberg, yaptığı yazılı açıklamada, "Donald Trump'ı yenmek ve ABD'yi yeniden inşa etmek için ABD başkanlığı için yarışacağım." ifadesini kullandı.
Trump'ın 4 yıl daha "pervasız ve ahlaksız davranışlarını" kaldıramayacaklarını savunan Bloomberg, "Trump, ülkemize ve değerlerimize karşı bir varoluş tehdidi. Eğer bir dönem daha seçimleri kazanırsa, yol açtığı zararı atlatamayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Yaklaşık 36 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişilerinden birisi olan 77 yaşındaki Bloomberg, 2003-2013'te New York belediye başkanlığını yürütmüştü.
Demokrat Parti'nin öne çıkan ismi Biden
ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'den Bloomberg dışında 17 aday adayı daha yarışıyor.
Yapılan anketlere göre, şu anda Barack Obama dönemi ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden yarışı önde götürüyor.
Biden'ı, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders takip ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Bloomberg, New York, Güncel

Kaynak: AA

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