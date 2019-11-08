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ABD'li milyarder Bloomberg başkanlık yarışında Trump'a rakip oluyor

ABD'de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde yarışa yeni bir aday giriyor. Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg Demokrat Parti'den aday olabileceğini açıkladı.

08.11.2019 20:53 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:53

ABD basınında yer alan haberlere göre, , Demokrat Partiden başkan aday adayı olmayı değerlendiriyor.Bloomberg'ün Demokrat Partideki mevcut aday adaylarının ABD Başkanı Donald Trump'u yenemeyeceğinden endişe duyduğu için aday olmayı düşündüğü belirtildi.

Bloomberg'ün başkanlık yarışına girebilmek için bugün Alabama eyaleti ön seçimine başvuru yapmasının beklendiği ifade edildi. Michael Bloomberg'in daha önce yapmış olduğu "Hayatımın çoğunu üyesi olarak geçirdiğim Demokrat Partiye yeniden kaydoldum." açıklaması da , 2020 ABD Başkanlık seçimleri için attığı ilk adım olarak yorumlanmıştı.

3. DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Cumhuriyetçi Partiden 2001 ve 2005'te iki dönem New York Belediye Başkanı seçilen Bloomberg, 2007'de partisiyle yollarını ayırdıktan sonra 2009'da bağımsız aday olarak 3. dönem belediye başkanlığını kazanmıştı. Demokratlar arasında en popüler isim olarak eski Başkan Yardımcısı Joe Biden öne çıkıyor ancak anketler Massachusetts Senatorü Elizabeth Warren'ın Biden ile arasındaki farkı kapattığını gösteriyor. Biden ve Warren'ı, Vermont Senatörü Bernie Sanders izliyor.

Warren ve Sanders için "aşırı sol eğimliği" oldukları yorumları yapılıyor.New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun da aralarında olduğu Demokrat 9 aday adayı başkanlık yarışından çekilirken 17 aday ise hala kampanyasını sürdürüyor.

Michael Bloomberg

KENDİ PARTİSİNDEN 3 ADAY

Cumhuriyetçiler arasında ise şimdiye kadar 3 isim, ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kendi partisinden rakip olacağını açıkladı.

Başkanlık seçimleri için aday adaylığını açıklayan Cumhuriyetçiler arasında eski Massachusetts Valisi Bill Weld, eski Güney Carolina Valisi Mark Sanford ve Illinois eyaletinden eski Kongre üyesi Joe Walsh yer alıyor.

Cumhuriyetçi seçmenler arasındaki desteği yüzde 80'leri geçen Trump'a karşı başkanlık için aday adaylığını açıklayan 3 Cumhuriyetçinin de herhangi bir şansının olmayacağı belirtiliyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

ABD'li milyarder Bloomberg başkanlık yarışında Trump'a rakip oluyor

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Bloomberg, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


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