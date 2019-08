ABD'li milyarder Epstein'ın hücresinde ölümü tartışma yarattı

ABD'de kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan milyarder Jeffrey Epstein'ın cezaevinde ölü bulunması tartışmalara neden oldu. Birçok siyasetçi cevaplanması gereken sorular olduğuna dikkat çekti.ABD'de kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan yatırım fonu yöneticisi Jeffrey Epstein'ın New York'ta cezaevindeki hücresinde ölü bulunması, tartışma ve komplo teorilerini de beraberinde getirdi.Reuters haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew dahil nüfuzlu isimlere yakınlığıyla bilinen 66 yaşındaki Epstein'ın kendini asmış halde bulunduğunu bildirmişti.Ancak sosyal medyada yapılan spekülasyonlarda, Epstein'ın cinayete kurban gittiğine, hatta ölümünün düzmece olduğuna dair iddialar dile getirildi.Epstein'a cinsel istismar suçlamasında bulunan bazı isimler, ABD'li milyarderin arkadaş ve tanıdıklarının da istismarına uğradıklarını iddia etmişlerdi. Bu nedenle Epstein'ın, başka ünlü kişilerin adlarının ortaya çıkmasının engellenmesi için öldürülmüş olabileceğine dair komplo teorileri ortaya atıldı. Twitter'da #EpsteinMurder (Epstein Cinayeti) etiketi kısa sürede TT oldu.Komplo teorilerine destek verenler arasında ABD Başkanı Trump da yer aldı. Trump, "Epstein, Bill Clinton hakkında bilgi sahibiydi ve şu an ölü" diye tweet atan ABD'li komedyen Terrence Williams'ın paylaşımını RT'ledi. ABD Başkanı ayrıca, "Bill Clinton dahil üst düzey Demokratlar, Jeffrey Epstein'ın 'pedofili adasına' özel ziyaretlerde bulundu" iddiası ortaya atılan bir paylaşımı RT'ledi."Epstein ne biliyordu?"Demokrat Partili New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Birçoğumuzun bilmek istediği şu: Epstein ne biliyordu?" ifadesini kullandı. de Blasio, "Kaç milyoner ve milyarder daha bu yasa dışı eylemlerin bir parçasıydı?" diye ekledi. New York Belediye Başkanı daha önce attığı bir tweet'te, "Dünyanın en zengin bazı insanları korkunç bir suç işledi. Jeffrey Epstein öldüğü için bu işten sıyrıldıklarını düşünüyorlarsa, tamamen yanılıyorlar" demişti.ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cevaplara ihtiyacımız var. Hem de çok fazla cevaba" ifadesini kullandı.Clinton'ın sözcüsü Angel Urena, eski Başkan'ın, Epstein'a yöneltilen suçlamalar konusunda hiçbir bilgisi olmadığını belirtti. ABD Başkanı Trump ise Epstein'ı tanıdığını kabul etmiş ancak "uzun zaman önce aralarının açıldığını" söylemişti.İntihar gözetimiAssociated Press'in haberine göre Epstein, geçtiğimiz haftalarda boynunda morluk tespit edilmesi üzerine intihar gözetimine alınmıştı. İsminin açıklanmaması kaydıyla ajansa konuşan bir kaynak, söz konusu uygulamanın Temmuz ayı bitiminde sonlandırıldığını, dolayısıyla Epstein'ın öldüğü sırada gözetim altında olmadığını söyledi.ABD Adalet Bakanı William Barr, Epstein'ın ölümü hakkında hem bakanlık hem de FBI'ın soruşturma yürütmesi gerektiğini ifade ederek, "Sayın Epstein'ın ölümü, cevaplanması gereken ciddi soruları da beraberinde getirdi" dedi.Kefalet talebi reddedilen Epstein, suçlu bulunması halinde 45 yıl hapis cezası alma riskiyle karşı karşıyaydı. Savcılıkla anlaşmayı reddeden ve suçunu kabul etmeyen Epstein'in yargılanacağı dava önümüzdeki yıl başlayacaktı.Epstein'ın ölümünden bir gün önce, 2002 ve 2005 yılları arasında faal olduğu öne sürülen fuhuş ağının nasıl işlediğine dair daha detaylı iddiaların yer aldığı bir dizi belge yayımlanmıştı.AP/dpa/rtr,CÖ/AÜ(c)