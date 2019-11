ABD'li milyarder Epstein'ın ölümünde ihmal suçlaması

NEW ABD'de fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarından yargılanırken hücresinde intihar eden ABD'li ünlü milyarder Jeffrey Epstein'in ölümü ile ilgili iki hapishane görevlisinin "görevi ihmal" suçlamasıyla yargılanacağı bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Epstein'in hücresinde ölü bulunduğu sırada görevde olan iki çalışanın "görevi ihmal ve kayıtlarla oynamak" suçlamasıyla hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Tova Noel ve Michael Thomas adlı iki görevli hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklara "tutukluyu düzenli olarak kontrol etmek yerine masalarında oturdukları, internette gezindikleri, tutukluyu kontrol etmedikleri halde formlara etmiş gibi imza attıkları" suçlamaları yöneltildi.

Manhattan'daki Savcı Geoffrey S. Berman, iki sanığın, görev sırasında mahkumların güvenliğinden sorumlu olduğunu belirterek, "Bunun yerine, mahkumlar üzerinde yapılması gereken zorunlu kontrolleri defalarca ihmal ettiler ve bunu gizlemek için de resmi formlarda yalan söylediler." ifadesini kullandı.

İki hapishane görevlisiyle ilgili davanın Manhattan'da Federal Mahkemede görüleceği kaydedildi.

- Epstein'ın ölümünde cinayet şüphesi

Epstein'in ölümünü araştırmak üzere kardeşi tarafından özel görevlendirilen eski New York Adli Tip Kurumu Otopsi Uzmanı Dr. Michael Baden, ekim sonunda yaptığı açıklamada, Epstein'in vücudunda intihar ile çelişen ve cinayete dair işaretler bulunduğunu gündeme getirmişti.

Epstein'in alt çene ve gırtlak arasında bulunan hyoid kemiğinde, özellikle tiroid kıkırdağında intihar için olağandışı sayılan ve boğulmaya işaret eden 3 kırık tespit edildiğini kaydeden Baden, "Bu üç kırık, kendini asarak gerçekleştirilen intiharlarda çok sıra dışı bir şey ve daha çok boğulmanın yol açtığı ölümlerde görülüyor." ifadesini kullanmıştı.

Baden ayrıca, intihar riskine karşı Epstein'i her yarım saatte kontrol etmesi gereken iki gardiyanın o gece uyuyakalması ve güvenlik kameralarının da arızalanmasının cinayet şüphesini güçlendirdiğini dile getirmişti.

- Jeffrey Epstein olayı

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan milyarder Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos'ta ölü bulunmuştu.

Yetkililer, Epstein'ın ölüm sebebi olarak intihar ettiği bilgisini paylaşmıştı.

Ölümünden birkaç hafta önce de Epstein, hücresinde gardiyanlar tarafından baygın halde bulunmuş, boynunda görülen çürük izleri intihar teşebbüsü veya diğer mahkumların saldırısına uğradığı şüphelerini gündeme getirmişti.

66 yaşındaki Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanıyordu.

- Çalışma Bakanı istifa etmişti

Florida'da, 2007'de yine benzer suçlamalar yöneltilen Epstein, hakkındaki suçlamaları kabul ederek, savcılıkla iş birliğine gitmiş, hakkındaki federal suçlamalar düşürülmüş ve "fuhuşa teşvik" suçlamalarından yargılanmıştı.

Epstein ile anlaşma yapan dönemin Miami Başsavcısı Alex Acosta ise milyardere yönelik aynı suçlamaların tekrar gündeme gelmesinin ve eleştirilerin ardından Trump'ın kabinesindeki Çalışma Bakanlığı görevinden temmuzda istifa etmişti.

Yatırım fonu yöneticisi milyarder Epstein'ın, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere York Dükü Andrew gibi güçlü isimlerin de bulunduğu çevrelerle yakın arkadaşlığı kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Kaynak: AA