ABD'li milyarder Jeffrey Epstein cezaevinde kendini astı

ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'ın, New York'ta tutuklu bulunduğu Manhattan Hapishanesi'nde kendini asarak intihar ettiği açıklandı. ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlamasıyla 6 Temmuz'da New York'ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra suçlu bulunarak cezaevine gönderilen milyarder iş adamı Jeffrey Epstein New York'un Manhattan hapishanedeki hücresinde kendini asmış olarak bulunduğu açıklandı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden intihar eden 66 yaşındaki milyarder iş adamı, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan ve 14 yaşından küçük onlarca kız çocuğuna karşı cinsel taciz suçlamalarıyla federal mahkemede görülen davada suçlu bulunarak cezaevine gönderilmişti. Eski ABD Çalışma Bakanı Jeffrey Acosta, başsavcı olduğu dönemde cinsel istismardan hüküm giyen ünlü milyarder Eipstein ile 2008'de yaptığı anlaşma ile gündeme gelmiş ve sonrasında Bakanlık görevinden istifa etmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA