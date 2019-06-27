27.06.2019 15:43
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ABD'li misyoner Uganda'da 100'den fazla bebeğin ölümünden sorumlu

ABD

Uganda'da kendisini doktor olarak tanıtan ABD'li misyoner Renee Bach (35), kliniğinde tedavi ettiği yüzlerce çocuğun yanlış tedavi ve ihmal sonucu ölümüne neden olmakla suçlanıyor.

Uganda'da kendisini doktor olarak tanıtan ABD'li misyoner Renee Bach (35), kliniğinde tedavi ettiği yüzlerce çocuğun yanlış tedavi ve ihmal sonucu ölümüne neden olmakla suçlanıyor.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, ABD'li misyonerlerin yoğun faaliyet gösterdiği ülkelerden Uganda'ya 2007'de gelen, tıbbi yeterliliği bulunmamasına rağmen 2012'de klinik açan ABD vatandaşı Bach, tıbbi müdahalede bulunduğu binlerce bebekten en az 100'ünün ölümünden sorumlu tutuluyor.
Bach'ın, "Çocuklara Hizmet" adlı misyoner faaliyet yürüten kuruluş aracılığıyla ve sahte doktor kimliğiyle Uganda'da binlerce çocuğun yanlış tedavisine yüzlerce çocuğun ölümüne yol açtığı ileri sürülüyor.
Aileler, kendisini doktor olarak tanıtan Bach'ın çocuklarının ölümüne neden olduğunu söyledi.
Beyaz Kurtarıcıya Hayır (NWS) adlı grup tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda, Bach'ın doktor önlüğü giydiği, stetoskop ve şırınga gibi tıbbi aletlerle çocuklara müdahale ettiği görülüyor.
Ülkede, Bach ve yardım örgütü hakkında açılan dava devam ediyor.
Bach'ın ise misyoner olarak bu dernekte hala çalışıp çalışmadığı ya da ABD'ye dönüp dönmediği bilinmiyor.
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri , Güncel

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