ABD'li model Gigi Hadid, dergi kapağı için çıplak poz verdi

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar dikkat çeken ABD'li ünlü model Gigi Hadid, bir magazin dergisinin kapak çekimleri için soyundu.

BİR MİLYONUN ÜZERİNDE BEĞENİ ALDI

V Magazin dergisinin kapak çekimleri için oldukça cesur pozlar veren Hadid, fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Ünlü modelin "MUTLU 2020 !!!!!!! Hepinize bir yıl boyunca, neşe, ilham, macera ve sağlık dileriz!" notuyla yaptığı paylaşıma bir milyonun üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

YATAKTA VERDİĞİ ÜSTSÜZ POZLA GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Gigi Hadid, geçtiğimiz günlerde yatakta verdiği üstsüz pozu Instagram hesabında paylaşmıştı. 24 yaşındaki mankenin paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi görmüştü.