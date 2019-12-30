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ABD'li model Kylie Jenner, iç çamaşırlı pozlarıyla 2019'a veda etti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ABD'li model Kylie Jenner, Instagram hesabından paylaştığı iç çamaşırlı pozlarıyla 2019'a veda etti. Ünlü modelin iddialı pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

30.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:03

ABD'li ünlü model Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İç çamaşırlı pozlarıyla 2019'a veda eden ünlü model, takipçilerinin adeta içini ısıttı.

"SON BİR SEKSİ POZ PAYLAŞMADAN 2020'YE GİRMEK DOĞRU OLMAZ"

Dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadını Kylie Jenner, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

İç çamaşırlı pozlarını yayınlayan ABD'li yıldızı, "Son bir seksi poz paylaşmadan 2020'ye girmek doğru gelmiyor" notunu yazdı.

22 yaşındaki güzelin iddialı pozları, yaklaşık 9 milyon beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

KIZINA ALDIĞI YILBAŞI HEDİYESİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

Genç yıldız, geçtiğimiz günlerde Travis Scott ile ilişkisinden dünyaya gelen bir yaşındaki kızı Stormi'ye aldığı ileri sürülen Noel ve yılbaşı hediyesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

ABD'li model Kylie Jenner, iç çamaşırlı pozlarıyla 2019'a veda etti

Amerika Birleşik Devletleri, Kylie Jenner, Magazin


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