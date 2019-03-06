ABD'li Müslüman Vekil Omar, Dış İlişkiler Komitesinde Kalacak

Kaynak: AA

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, İsrail konusundaki açıklamaları ile gündeme gelen Müslüman vekil Ilhan Omar'ın komiteden çıkarılmayacağını duyurdu.Komite Başkanı Engel, Omar'ın İsrail'e yönelik açıklamaları sebebiyle üyesi olduğu komiteden çıkarılmasına yönelik çağrılara cevap verdi.Amerikan CNN televizyonuna konuşan Engel, Omar'ın komiteden çıkarılmasının "aklında olan bir şey olmadığını" söyledi.Engel, "Ayrıca bu sadece bana bağlı değil. Liderlik tarafından yapılan bir şey. Fakat bunun durumu daha da kötüleştirmek dışında ne yapacağını bilmiyorum. Amacım anti-semitizmi bitirmek, insanları cezalandırmak değil." değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan, Engel, Omar'ın hafta sonunda yaptığı, "Bu ülkede NRA (Ulusal Tüfek Derneği), fosil yakıt ve ilaç şirketlerinin etkisinden bahsedebilirken, politikamızı etkileyen güçlü bir lobiden (İsrail lobisi) neden bahsedemeyeceğimi sormak istiyorum." açıklamasına tepki göstererek, Omar'ın özür dilemesi gerektiğini söyledi.Engel, "Kongre'de politikamıza yönelik tartışmayı memnuniyetle karşılıyorum, ancak siyasi görüşleri üzerinden Amerikan vatandaşlarının İsrail-ABD ilişkilerine olan sadakatini sorgulamak kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.Oylama ertelendiDiğer yandan, Omar'ın İsrail açıklamalarına tepki amacıyla Demokratların Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna sunacağı karar tasarısının ertelendiği bildirildi.Erteleme sebebine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, antisemitizmi kınayan söz konusu tasarıya İslamofobiyi de reddeden bir madde eklenmesi konusunun vekiller arasında tartışıldığını belirtti.Omar'dan ikinci İsrail açıklamasıOmar, hafta sonu yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail'e olan sadakatini güçlendirmeye çalışan siyasal bir etkinin olduğunu dile getirmiş, Washington'daki siyasete etki eden Amerikan şirketlerini eleştirebilirken, İsrail lobisi hakkında konuşmaması konusunda baskı yapıldığını vurgulamıştı.Ilhan Omar, "Ben bana oy veren Amerikan halkını temsil ediyorum, İsrail'i değil. Yabancı bir ülkeye sadakat göstermemem beni antisemitist yapmaz." ifadelerini kullanmıştı.Geçen haftalarda, bazı ABD'li siyasetçilerin İsrail lobisinden para aldığını ima ettiği için büyük tepki gören Omar, son açıklamaları sebebiyle hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi kanadın tepkilerine hedef oldu.