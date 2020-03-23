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ABD'li müzisyen Aşık Veysel türküsünü Ölüdeniz semalarında çello ile seslendirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yapan ABD'li müzisyen Frederic de Wulf'un, gökyüzünde çello enstrümanıyla seslendirdiği türkünün videosu sosyal medyada beğeni topladı.

23.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:44
ABD'li müzisyen Aşık Veysel türküsünü Ölüdeniz semalarında çello ile seslendirdi
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yapan ABD'li müzisyen Frederic de Wulf'un, gökyüzünde çello enstrümanıyla seslendirdiği türkünün videosu sosyal medyada beğeni topladı.
Tatil için geçen yıl ağustos ayında ilçeye gelen Wulf, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metredeki pistinden pilot Ferdi Toy ile yaptığı tandem (ikili) uçuşu,sosyal medyadan paylaştı.
Aksiyon kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada ilgi gören görüntülerde, Wulf'un eşsiz Ölüdeniz manzarasında Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünün müziğini çelloyla çalması yer alıyor.
Ferdi Toy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'li müzisyen ile gökyüzünde çok güzel anlar yaşadıklarını söyledi.
Wulf'un bir süre önce sosyal medyaya yüklediği görüntüleri görüp kendi hesabından paylaştığını belirten Toy, "İzleyenler de çok güzel mesajlar attı. Ölüdeniz'in muhteşem manzarasında yamaç paraşütüyle süzülürken birçok aktivite yapıyoruz. Wulf'un çello çalması da bunlardan biriydi. Aşık Veysel'in türküsünü çalması da bizi gururlandırdı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Aşık Veysel Şatıroğlu, Ölüdeniz, Güncel

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