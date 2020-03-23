Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››ABD'li müzisyen Aşık Veysel türküsünü Ölüdeniz semalarında çello ile seslendirdi - Haberler

ABD'li müzisyen Aşık Veysel türküsünü Ölüdeniz semalarında çello ile seslendirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yapan ABD'li müzisyen Frederic de Wulf'un, gökyüzünde çello enstrümanıyla seslendirdiği türkünün videosu sosyal medyada beğeni topladı.

23.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:57
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yapan ABD'li müzisyen Frederic de Wulf'un, gökyüzünde çello enstrümanıyla seslendirdiği türkünün videosu sosyal medyada beğeni topladı.
Tatil için geçen yıl ağustos ayında ilçeye gelen Wulf, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metredeki pistinden pilot Ferdi Toy ile yaptığı tandem (ikili) uçuşu,sosyal medyadan paylaştı.
Aksiyon kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada ilgi gören görüntülerde, Wulf'un eşsiz Ölüdeniz manzarasında Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünün müziğini çelloyla çalması yer alıyor.
Ferdi Toy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'li müzisyen ile gökyüzünde çok güzel anlar yaşadıklarını söyledi.
Wulf'un bir süre önce sosyal medyaya yüklediği görüntüleri görüp kendi hesabından paylaştığını belirten Toy, "İzleyenler de çok güzel mesajlar attı. Ölüdeniz'in muhteşem manzarasında yamaç paraşütüyle süzülürken birçok aktivite yapıyoruz. Wulf'un çello çalması da bunlardan biriydi. Aşık Veysel'in türküsünü çalması da bizi gururlandırdı." diye konuştu. ABD’li müzisyen Aşık Veysel türküsünü Ölüdeniz semalarında çello ile seslendirdi

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

ABD'li müzisyen Aşık Veysel türküsünü Ölüdeniz semalarında çello ile seslendirdi
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Aşık Veysel Şatıroğlu, Ölüdeniz, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı Haberler
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı Haberler
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Rusya’da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı Haberler
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
İtalya’da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Camdan düşen oyuncağının peşinden atlayan çocuk, hayatını kaybetti Haberler
Camdan düşen oyuncağının peşinden atlayan çocuk, hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na taziye telefonu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu
Koronavirüs köpekleri de vurdu! Barınaktan gelen görüntüler korkunç Haberler
Koronavirüs köpekleri de vurdu! Barınaktan gelen görüntüler korkunç
Koronavirüsün esir aldığı komşuyu bir de doğal afet vurdu: 11 ölü Haberler
Koronavirüsün esir aldığı komşuyu bir de doğal afet vurdu: 11 ölü

Son Dakika Güncel Haberleri

İçişleri: "Koronavirüs salgınıyla ilgili provokasyon amaçlı gerçek dışı görüntü ve ses dosyası... - Haber Medikal Sanayi Kümelenme Derneğinden "İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayi Başkanlığı" kurulması önerisi - Haber Sarıkeçili Yörükler'in oğlak besleme telaşı başladı - Haber Kozan'daki barınakta köpekler birbirine saldırdı iddiası (2) - Haber Kılıçdaroğlu'ndan, iktidara 13 maddelik 'koronavirüs' paketi önerisi - Haber Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin - Haber Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı - Magazin Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı - Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti - Haber Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak - Haber Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi - Haber
Loading