Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABD'li nörologlardan koronavirüs açıklaması: Virüs beyine de hasar veriyor

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında ölü sayısının her geçen gün arttığı ABD'deki nörologlardan kritik açıklama geldi.

03.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:10
ABD'li nörologlardan koronavirüs açıklaması: Virüs beyine de hasar veriyor

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında ölü sayısının her geçen gün arttığı ABD'deki nörologlardan kritik açıklama geldi.  Ülkedeki nörologların az sayıda koronavirüs (Covid-19) hastasının beyninde ciddi bozukluklar tespit ettiğini açıkladı. Bu hastalarda koronavirüse yakalandıktan sonra konuşma bozukluğu veya tepki azalması gözlemlendiği ifade edildi.

ABD'de meydana  gelen koronavirüs vakalarına ilişkin olarak 74 yaşındaki bir koronavirüs hastasının konuşma kaybına uğradığını ve hastanın beyin taramaları sonrasında beynin bazı bölümlerinde anormal şişme ve hücre ölümü tespit edildiği belirtildi. Konuyla ilgili New York Time Gazetesine açıklamalarda bulunan nörolog Dr. Elissa Fory, 50 yaşlarında bir koronavirüs hastasında benzer belirtiler gözlemlediklerini ve nadir durumlarda beyinde hasar tespit ettiklerini ifade etti. Ayrıca haberde, dünyanın diğer yerlerinden de az sayıda benzer vakalar bildirildiği; bu hastalarda inme, nöbet, beyinde kan pıhtıları oluştuğu ifade edildi. İtalya'nın Brescia kentinde bulunan Brescia Üniversitesi'nde, sadece bu konuda çalışma yapacak NöroCovid ünitesi kuruldu.

'AKCİĞERLER İÇİN SOLUNUM CİHAZI VAR AMA BEYİN İÇİN BİR CİHAZ YOK'

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Sherry Chou ise yaptığı açıklamada, edinilen her bilginin faydası olacağını belirterek, "Beyin için solunum cihazı bulunmuyor. Eğer akciğerler bozulursa hastayı solunum cihazına bağlarız. Aynı lüks beyin için bulunmuyor" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››ABD'li nörologlardan koronavirüs açıklaması: Virüs beyine de hasar veriyor - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti Haberler
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti
Koronavirüs ile ilgili Afrika’da yayılan yalan haberler Haberler
Koronavirüs ile ilgili Afrika'da yayılan yalan haberler
Ford, koronavirüs nedeniyle Avrupa’da üretime ara verdi Haberler
Ford, koronavirüs nedeniyle Avrupa'da üretime ara verdi
İngiltere’de korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı hızla artıyor Haberler
İngiltere'de korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı hızla artıyor
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
Karantinadaki askerlerinin tahliyesini isteyen komutan, görevden alındı Haberler
Karantinadaki askerlerinin tahliyesini isteyen komutan, görevden alındı
İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı Haberler
İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı
ABD’de Demokrat Senatör’den tarihi konuşma! Cumhuriyetçilere sitem etti Haberler
ABD'de Demokrat Senatör'den tarihi konuşma! Cumhuriyetçilere sitem etti

Son Dakika Dünya Haberleri

18:25: Kuveyt'ten 2 günde 644 Türk işçi Türkiye'ye getirildi - Haberler 18:24: Kontrolden çıkan otomobil refüje daldı: 2 yaralı - Haberler 18:21: Bağcılar'da "askıda ekmek" geleneğinde dijital dönem - Haberler 18:20: Sultanahmet Camisi'ndeki ayakkabı hırsızlığı kameraya böyle yansıdı - Haberler 18:19: ESO Başkanı Kesikbaş son 2 yılın çalışmalarını anlattı - Haberler 17:33: 'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler 16:02: Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı - Haberler 15:58: Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı - Haberler 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu