ABD'li Okul Müdürü Öğrencilerinin Önünde Müslüman Oldu

Katar
'da ABD
'li bir okul müdürü, öğrencilerin önünde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
Brezilyalı pilotun uçuş sırasında Müslüman olmasının ardından, ABD'li bir okul müdürü de öğrencilerinin önünde Kelime-i Şehadet getirdi. Katar'ın başkenti Doha
'da Kraliyet Taç Okulu'nun müdürü Donal Teller, çalıştığı okulun bahçesinde öğretmen ve öğrencilerinin huzurunda Müslüman oldu. Teller, Kelime-i Şehadet getirirken okulu tekbir sesleri ve sevinç kapladı.
Geçtiğimiz haftalarda Brezilyalı bir pilot, Mekke
üzerinde uçarken Kelime-i Şehadet getirip Müslüman olmuştu. - DOHA
Katar,Amerika Birleşik Devletleri
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:29