ABD'li Okul Müdürü Öğrencilerinin Önünde Müslüman Oldu

Katar'da ABD'li bir okul müdürü, öğrencilerin önünde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
TEKBİR SESLERİ
Brezilyalı pilotun uçuş sırasında Müslüman olmasının ardından, ABD'li bir okul müdürü de öğrencilerinin önünde Kelime-i Şehadet getirdi. Katar'ın başkenti Doha'da Kraliyet Taç Okulu'nun müdürü Donal Teller, çalıştığı okulun bahçesinde öğretmen ve öğrencilerinin huzurunda Müslüman oldu. Teller, Kelime-i Şehadet getirirken okulu tekbir sesleri ve sevinç kapladı.
Katar,Amerika Birleşik Devletleri
Geçtiğimiz haftalarda Brezilyalı bir pilot, Mekke üzerinde uçarken Kelime-i Şehadet getirip Müslüman olmuştu.
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:31