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ABD'li olimpiyat sporcularının yüzde 70'i Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini istedi

ABD'li olimpiyat sporcularının yüzde 70'i Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini istedi. 2016'da düzenlenen Rio Olimpiyat Oyunları'na ABD'li yaklaşık 600 sporcu katılmıştı.

23.03.2020 08:15 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:15
ABD'li olimpiyat sporcularının yüzde 70'i Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini istedi
Amerika Birleşik Devletleri Olimpiyat ve Paralimpik Olimpiyat Komitesi'ne (USOPC) üye sporcuların yüzde 70'i koronavirüs salgını sebebiyle önümüzdeki temmuz ayında düzenlenmesi planlanan 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatlarının ertelenmesini talep etti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) uzun bir süredir dev organizasyonun ileri bir tarihe ertelenmesi için görüşmeler yapıyordu.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Tokyo, Dünya

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