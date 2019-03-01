Bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Luke Perry geçirdiği felç sonucu hastaneye kaldırıldı.

YAPAY KOMAYA SOKULDU

1990'lara ve 2000'lerin ilk dönemine damgasını vuran Beverly Hills 90210 dizisiyle hafızalarda yer eden oyuncu Luke Perry'den kötü haber geldi. Felç geçiren oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Perry, ilk müdahalenin ardından doktorlar tarafından yapay komaya sokuldu ve uyutuluyor. 2015 yılında bağırsaklarında kötü huylu tümör bulunan Perry, o dönemde operasyon geçirip tedavi görmüştü.

ABD'li Oyuncu Luke Perry, Felç Geçirdi!">

LUKE PERRY KİMDİR?

Luke Perry (d. 11 Ekim 1966), Amerikalı aktör. Daha çok rol aldığı Tv yapımı film ve dizilerle bilinir. Rol aldığı Tv dizisi Beverly Hills, 90210 adlı diziyle tanındı. Birçok yapımda önemli rollerde yer aldı.

ABD'li Oyuncu Luke Perry, Felç Geçirdi!">

Filmografi

1990-2000: Beverly Hills, 90210

1992: Buffy vampyrdödaren

1994: 8 Seconds

1996: Normal Life

1997: Det femte elementet

2001-2002: Oz

2001: The Triangle

2002-2004: Jeremiah

2007: Alice Upside Down

2007: John from Cincinnati

2009: Äntligen midsommar!

2010: The Final Storm