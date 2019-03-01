ABD'li Oyuncu Luke Perry, Felç Geçirdi!">

Bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu Luke Perry geçirdiği felç sonucu hastaneye kaldırıldı.
YAPAY KOMAYA SOKULDU
1990'lara ve 2000'lerin ilk dönemine damgasını vuran Beverly Hills 90210 dizisiyle hafızalarda yer eden oyuncu Luke Perry'den kötü haber geldi. Felç geçiren oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Perry, ilk müdahalenin ardından doktorlar tarafından yapay komaya sokuldu ve uyutuluyor. 2015 yılında bağırsaklarında kötü huylu tümör bulunan Perry, o dönemde operasyon geçirip tedavi görmüştü.
LUKE PERRY KİMDİR?
Luke Perry (d. 11 Ekim 1966), Amerikalı aktör. Daha çok rol aldığı Tv yapımı film ve dizilerle bilinir. Rol aldığı Tv dizisi Beverly Hills, 90210 adlı diziyle tanındı. Birçok yapımda önemli rollerde yer aldı.
Filmografi
1990-2000: Beverly Hills, 90210
1992: Buffy vampyrdödaren
1994: 8 Seconds
1996: Normal Life
1997: Det femte elementet
2001-2002: Oz
2001: The Triangle
2002-2004: Jeremiah
2007: Alice Upside Down
2007: John from Cincinnati
2009: Äntligen midsommar!
2010: The Final Storm
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