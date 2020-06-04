ABD'li oyuncu Meghan Markle'dan George Floyd protestosu

ABD'li oyuncu Meghan Markle'dan George Floyd protestosuABD, (DHA) ? İngiltere Kraliyet üyeliğinden ayrılan Harry'nin eşi ve Amerikalı oyuncu Meghan Markle, kendi mezun olduğu lisenin mezuniyet töreninde videoyla gençlere seslendi.

04.06.2020 15:58 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:05
ABD'li oyuncu Meghan Markle'dan George Floyd protestosu
ABD, (DHA) ? İngiltere Kraliyet üyeliğinden ayrılan Harry'nin eşi ve Amerikalı oyuncu Meghan Markle, kendi mezun olduğu lisenin mezuniyet töreninde videoyla gençlere seslendi. Markle, ABD'deki ırkçılık konusunda "Size söylemek istediğim ilk şey, çok üzgün olduğum. Irkçılığın hala var olduğu bir dünyada büyümek zorunda kaldığınız için çok üzgünüm" diye konuştu.
İngiltere Kraliyet üyeliğinden ayrılan Harry'nin eşi ve Amerikalı oyuncu Meghan Markle, ABD'de George Floyd'un öldürülmesi sonrası dünyaya yayılan ırkçılık karşıtı protestolar hakkında konuştu. Annesi bir siyah olan Markle, kendi lisesinin mezuniyet töreni için yaptığı açıklamada yeni mezunlara, 'Size söylemek istediğim ilk şey, çok üzgün olduğum. Bunun [ırkçılığın] hala var olduğu bir dünyada büyümek zorunda kaldığınız için çok üzgünüm' diye seslendi.
"SİYAHLARIN HAYATI ÖNEMLİDİR"
George Floyd'un ölümünden sonra konuşma ihtiyacı hissettiğini söyleyen Markle, konuşmasına 'Sizlere ne söyleyebileceğimden emin değildim. Doğru şeyi söylemek istedim ve yanlış anlaşılmaktan endişelendim' diye başladı. ABD'li oyuncu, ABD'de polis şiddetiyle öldürülen diğer siyahları hatırlatarak şöyle devam etti: 'Ve şunun farkına vardım ki, söylenecek tek yanlış şey, hiçbir şey söylememek. Çünkü George Floyd'un hayatı önemliydi, Breonna Taylor'ın hayatı önemliydi, Philando Castile'in hayatı önemliydi, Tamir Rice'ın hayatı önemliydi' ve isimlerini bilmediğimiz daha birçok kişinin... Siyahların hayatı önemlidir, dolayısıyla dünyada yapacağınız şeyler için şimdiden çok heyecanlıyım.?
MEGHAN MARKLE'DAN OY ÇAĞRISI
Markle yaklaşan ABD seçimleri hakkında da öğrencilere, 'Sesinizi hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde kullanacaksınız, çünkü çoğunuz 18 yaşındasınız ya da yakında 18 yaşına gireceksiniz ve oy kullanacaksınız, dünyayı aynı mercekle görmeyenler için empati kuracaksınız' diyerek seçimlerde oy kullanma çağrısında bulundu. ABD’li oyuncu Meghan Markle’dan George Floyd protestosu

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Meghan Markle, George Floyd, DHA, Güncel, Haber

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