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ABD'li oyuncu Patricia Arquette, İran'ı bombalamakla tehdit eden Trump'ı eleştirdi

En İyi Yardımcı Oyuncu kategorisinde Altın Küre Ödülü'nü kazanan ABD'li oyuncu Patricia Arquette, Twitter hesabından İran'ı bombalamakla tehdit eden Trump'ı sert bir dille eleştirerek, "2020 seçimlerinde Trump'a oy verirken çocuklarınızı düşünün" dedi.

06.01.2020 20:02 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:06

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası bölgede yükselen tansiyon, Altın Küre Ödülleri'ne de sıçradı. Ödül alan oyuncuların gündeminde ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikası vardı.

Birçok ünlü isim, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin ABD tarafından vurularak öldürülmesinin ardından iki ülke arasında derinleşen krize değinirken En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinde Altın Küre kazanan Patricia Arquette, konuya dair sert açıklamalarda bulundu.

"ALTIN KÜRE'Yİ DEĞİL, SAVAŞIN EŞİĞİNDE OLAN ABD'Yİ HATIRLAYACAĞIZ"

Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Arquette, 2020'de ikinci kez ABD başkanlığı için yarışacak olan Trump'ı şu sözlerle eleştirdi:

"5 Ocak 2020 tarihine dönüp baktığımızda tarih kitaplarında kimse Altın Küre'yi hatırlamayacak, savaşın eşiğinde olan ABD'yi hatırlayacak. 52 bomba tehdidi savuran bir tweet atan bir başkanı hatırlayacağız. Genç insanların hayatını riske atmalarından bahsedeceğiz. İnsanların, çocukların tepesine bombalar yağıp yağmayacağından endişe etmesinden bahsedeceğiz. En büyük ricam şu: 2020'de oy verirken lütfen çocuklarımızın ve çocuklarımızın çocuklarının geleceği için daha iyi bir adım atalım. "

ABD'li oyuncu Patricia Arquette, İran'ı bombalamakla tehdit eden Trump'ı eleştirdi

Amerika Birleşik Devletleri, Patricia Arquette, Donald Trump, İran, Magazin, Dünya


HABER YORUMLARI (1)
-098UYG: helal olsun bir abdli kadın üstelik müslüman olmadığı halde irana yönelik savaşa karşı çıkıyor ama bizim ülke halklarının ve diğer müslüman ülkelerin halklarına baktığınızda iranla savaşa hayır demiyor abdye tepki göstermiyorlar ama bir abdli kadın ve kim bilir daha niceleri söyledi ve dahada söyleyecekler ama dediğim bizim müslüman ülkelerin halklarında asla nefis haysiyet grur onur yok demiyorki iranı bitiren bizide bitirirler diye kafayı çalşıtırıp bu ülke halkı abdye tepki göstermiyor
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