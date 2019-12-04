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ABD'Lİ OYUNCU ROBERT DAVİ'DEN İSTANBUL HAVALİMANI'NA ÖVGÜ

İSVEÇ'İN başkenti Stockholm'e gitmek için ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı'na gelen ABD'li oyuncu Robert Davi, havalimanına övgüler yağdırdığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

04.12.2019 22:19 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:19ABD'Lİ OYUNCU ROBERT DAVİ'DEN İSTANBUL HAVALİMANI'NA ÖVGÜ
İSVEÇ'İN başkenti Stockholm'e gitmek için ailesiyle birlikte Havalimanı'na gelen ABD'li oyuncu Robert Davi, havalimanına övgüler yağdırdığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Eşi ve kızıyla 2 Aralık'ta seyahat eden Robert Davi, bu ülkeye yapacağı sefer öncesi İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki gümrüklü alanı gezdi. Havalimanını çok beğenen Davi, terminallerle ilgili görüşlerini, çektiği videoda İngilizce olarak aktararak, sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Terminal binasını, renkleri ile mimarisini beğendiğini belirten Davi, "Şuna bakın, şu topluluğa, boyutuna. İstanbul Türkiye, burada bir turdayım. Ailemle beraber buradan Stockholm'a geçeceğiz. Bu eşim ve kızım. İşte benim küçük bebeğim. Bu seyahatte çok uslu durdu. Daha biraz önce Türkiye'ye indik. Başka ülkelerde bunun gibi altyapı olabiliyorsa neden Amerika'da olmasın? Bizim lider olmamız gerekir" diyerek duygularını paylaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Davi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Robert Davi, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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