ABD'li Oyuncu Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın Kitabıyla Görüntülendi

Altın Küre ve Emmy Ödüllü ABD'li oyuncu Sarah Jessica Parker, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabı ile New York sokaklarında görüntülendi.
SEHER İSİMLİ KİTABININ İNGİLİZCESİ ELİNDE
Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan ve hakkında 142 yıl hapis cezası istenen HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinde 12 öyküden oluşan 'Seher' isimli kitap çıkarmıştı. Oyuncu Sarah Jessica Parker, Seher kitabının İngilizce çevirisini taşırken objektiflere yansıdı.
İşte o kareler:
Halkların Demokratik Partisi,Amerika Birleşik Devletleri,Selahattin Demirtaş,Sarah Jessica Parker
14 Aralık 2018 Cuma 11:44