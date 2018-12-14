14 Aralık 2018, 11:44
»»

ABD'li Oyuncu Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş'ın Kitabıyla Görüntülendi

ABD'li oyuncu Sarah Jessica Parker, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Seher adlı kitabı ile New York sokaklarında görüntülendi.

Altın Küre ve Emmy Ödüllü ABD'li oyuncu Sarah Jessica Parker, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabı ile New York sokaklarında görüntülendi.

SEHER İSİMLİ KİTABININ İNGİLİZCESİ ELİNDE

Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan ve hakkında 142 yıl hapis cezası istenen HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinde 12 öyküden oluşan 'Seher' isimli kitap çıkarmıştı. Oyuncu Sarah Jessica Parker, Seher kitabının İngilizce çevirisini taşırken objektiflere yansıdı.

Demirtaş'ın Seher isimli kitabı

İşte o kareler:

Sarah Jessica Parker
Halkların Demokratik Partisi,Amerika Birleşik Devletleri,Selahattin Demirtaş,Sarah Jessica Parker
14 Aralık 2018 Cuma 11:44



YORUMLAR (39)
MEMATI: OKU YAVRUM OKUDA KADIN OLLLL
Yayından Kaldır
5 6
Cevap yaz
YARAMAZ: Hep yanlis anliyorlar disardakiler..acimtirak...
Yayından Kaldır
7 5
Cevap yaz
FRANSİZ: Isinize gelmeyen herseye abd oyunu diyorsunuz bre akillilar sizde oyun yapsaniza ha gerci hep elinize yuzunuze bulastirirsiniz
Yayından Kaldır
16 35
Cevap yaz
TC: amerikalılar her dönem demirtaşın arkasında olacak.bizde ikisinin arkasında.
Yayından Kaldır
55 24
Cevap yaz
KORAY: Kitabın ne güzel reklamını yapmışsınız (!)
Yayından Kaldır
43 11
Cevap yaz
Tüm 39 yorumu okumak için tıklayın