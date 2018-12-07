ABD'li oyuncu Sean Penn Türkiye'den ayrıldı

07 Aralık 2018 Cuma 15:04



07 Aralık 2018 Cuma 15:04

ABD'li oyuncu Sean Penn Türkiye'den ayrıldıİSTANBUL - Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belgesel çekmek üzere Türkiye'ye gelen ABD'li oyuncu Sean Penn, biten temaslarının ardından Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı ile Türkiye'den ayrıldı. Oscar ödüllü ünlü aktör Sean Penn, geçtiğimiz günlerde Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını araştırıp belgesel hazırlamak üzere İstanbul'a gelmişti. Kamera ekibi ile birlikte İstanbul'daki temaslarını tamamlayan Sean Penn Miami'ye gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. Öğle saatlerinde havalimanına gelen Sean Penn, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak, Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı ile Türkiye'den ayrıldı.