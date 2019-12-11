Haberler » Dünya » ABD'li patrondan çalışanlarına yeni yıl hediyesi: Kişi başına 50 bin dolar ikramiye - Haberler

ABD'li patrondan çalışanlarına yeni yıl hediyesi: Kişi başına 50 bin dolar ikramiye

ABD'de bir emlak şirketi yeni yıl partisinde çalışanlarına hayatlarının en büyük sürprizini yaptı. Kendilerine verilen kırmızı zarfları açan çalışanlar, 50 bin dolarlık ikramiyeyi görünce sevinçten ne yapacağını şaşırdı.

11.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:53

ABD'de önceki gün çekilen görüntüler uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. ABD'nin Maryland eyaletindeki kentinde bulunan St. John Properties isimli emlak şirketi her yıl düzenlediği yeni yıl partisini önceki gün gerçekleştirdi.

ZARFI AÇANLAR GÖZLERİNE İNANAMADI

Etkinlik alanına girilirken katılımcıların isminin olduğu kırmızı zarflar teker teker verildi. Daha sonra parti devam ederken şirketin kurucusu ve başkanı Edward St. John sahneye çıkıp iyi yıl dileklerini sundu ve çalışanlarından ellerindeki zarfları açmalarını istedi.

HER BİR ÇALIŞANA 50 BİN DOLAR İKRAMİYE

Bu sırada heyecanla ellerindeki zarfı açan 198 çalışanın ağzı açık kaldı. Zarfların içinde çalışanlara verilen yılbaşı ikramiyesinin rakamları yer alıyordu. Toplamda 10 milyon dolarlık ikramiye verileceğini açıklayan Edward St. John, böylelikle ortalama olarak her bir çalışana 50.000 dolar vermiş oldu.

Patronun açıklaması firmada görev yapanları ağlattı.

"BU OLAY YAŞAMIMI TAMAMEN DEĞİŞTİRECEK"

Zarflarda kendi kıdemlerine göre alacakları ikramiye tutarını gören bazı çalışanlar gözyaşlarına hakim olamazken birçoğu çığlıklar içinde yakınlarını arayarak bu haberi verdi. Yerel basına konuşan şirket çalışanları, "19 yıldır burada çalışıyorum ve bu olay yaşamımı tamamen değiştirecek" dedi.

"DÜMENDE BEN VARIM AMA GEMİYİ ÇALIŞTIRAN ONLAR"

Yaşananların ardından Baltimore Sun'a konuşan patron Edward St. John, "Ben kutlama yapmak istiyordum ve insanların yaşamlarında bir fark yaratmak istiyordum. Geminin dümeninde ben varım ama gemiyi çalıştıranlar onlar" ifadesini kullandı.

ABD'li patrondan çalışanlarına yeni yıl hediyesi: Kişi başına 50 bin dolar ikramiye

Amerika Birleşik Devletleri, Baltimore, 3. Sayfa, Dünya


HABER YORUMLARI (7)
FARK VAR:Bizdekilerde çalışanın emeğini çalar. . .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
TURHAN:bizim şirket borç senetlerini dağıttı
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
HAMZA:NASİP OLUR MU BE
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BRONZBOMBER:BİZİMKİ DE BİZDEN BORÇ İSTİYOR
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ŞAHİN28:elin amarikalısı emekli veçalışanlarına. elli bin dolar veriyor. bizimkilerde vermemek için. her hileyi yapıyorlar. ama onlarada kalmayacak. bu koltuklar. biz emeklileri sokağa . çıkmaz hale getirdiler. bunda mhp nin büyük katkısı var. sandıkda görüşeceğiz. onunlanda. tüm emekli ve çalışanlar adına hepinize saygılar
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
SİNİRLİ GALATASARAYLI:Vay beee ne patronlar var
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
HELAL:helal la patron
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Dünya

Son Dakika Haberleri

14:25 Baca deliğine sokulan poşet evi yaktı - Haberler
14:25 Fethiye'de trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
14:23 Kantardan kaçmak isterken jandarmaya yakalandı - Haberler
14:22 Bingöl'de kaçak yapı ve metruk bina yıkımı - Haberler
14:21 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB ile birçok alanda beraber çalışmak zorundayız. Önümüzdeki... - Haberler
14:15 Kıskançlık krizi geçiren damat, düğünde ortalığı birbirine kattı - Haberler
13:45 ABD'li patrondan çalışanlarına yeni yıl hediyesi: Kişi başına 50 bin dolar ikramiye - Haberler
13:04 Son dakika! Bütçe görüşmelerinde arbede çıktı: Vekiller birbirlerine küfür etti - Haberler
12:31 Libyalı komutandan Türkiye'ye küstah tehdit: Gemilerini batıracağım - Haberler
12:03 Tecavüzden hüküm giymiş idam mahkumundan ilginç istek: Beni hava kirliliği öldürsün - Haberler
11.12.2019 14:37:15