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ABD'li perakendeciler Çin'i terk etmek istemiyor

Çin'in ABD mallarına getirdiği ek verginin ardından Trump'ın ABD'li şirketlere yaptığı "evinize dönün" açıklamasının yankıları devam ediyor.

24.08.2019 11:59 ABD'li perakendeciler Çin'i terk etmek istemiyor

Ülkenin perakende kuruluşu National Retail Federation'dan yapılan açıklamada "Çin, iç pazarının yanı sıra bizim deniz aşırı pazarlarımızı da geliştiriyor" denildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'li şirketlere Çin ile çalışmaya son vermeleri çağrısı, perakendecilerden tarafından "gerçek dışı" olarak nitelendirildi. ABD Ulusal Perakende Federasyonu'ndan (National Retail Federation - NRF) dün yapılan açıklamada, Amerikalı perakende şirketleri için dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'i bırakıp gitmenin "gerçekçi" olmadığı belirtildi. New York Times'da yer alan habere göre, NRF "Kaldı ki, dünya tüketicilerinin yüzde 95 kadarı ABD dışında yaşıyor" uyarısında da bulundu.

NRF'in Hükümetle İlişkilerle Görevli Kıdemli Başkan Yardımcısı David French, yaptığı açıklamada, "Çin'deki varlığımız, bize Çinli müşterilere ulaşma olanağı verdiği gibi denizaşırı pazarlarımızı da geliştirmemizi sağlıyor" dedi.

"Bunun yanı sıra bizim Amerikalı işçiler, şirketler ve tüketiciler açısından fırsatları büyütme ve genişletme olanağı elde etmemize de yol açıyor" diyen French, tedarik konusunda seçenek bulmanın 'yıllar sürebilen pahalı ve uzun bir süreç' olduğunu da vurguladı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Güncel

Kaynak: Bültenler

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