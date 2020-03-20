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ABD'li pizza şirketi 10 bin işçi alacağını açıkladı

Kovid-19 salgını Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) her sektörü farklı şekilde etkiliyor.

20.03.2020 07:57 | Son Güncelleme: 20.03.2020 07:57
ABD'li pizza şirketi 10 bin işçi alacağını açıkladı
Kovid-19 salgını Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) her sektörü farklı şekilde etkiliyor. Seyahat ve perakende sektörlerinde toplu işten çıkarmalar yaşanırken hazır yiyecek firması Dominos 10 bin işçi alacağını duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, dominos, İşçi, Ekonomi

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