ABD'li rap şarkıcısı Lizzo, masanın üstünde dans etmek isteyince masa kırıldı

27 Ocak 2020'de sahiplerini bulacak 62. Grammy Ödülleri'ne 8 dalda aday olan Lizzo, geçtiğimiz hafta NBA takımlarından Los Angeles Lakers ile Minnesota Timberwolves arasında oynanan maçı izlemeye gitti. Ünlü şarkıcı arkası tamamen açık olan tişörtüyle twerk yaptı. Şarkıcının kıyafet tercihi etrafındakileri şaşkına çevirmişti.

MASA KIRILDI

Ünlü şarkıcı bu kez de kırmızı parlak mayo kıyafetiyle bir partide yaptığı hareketle ağızları açık bıraktı. ABD'li şarkıcı Lizzo, bir partide masanın üstüne çıkıp dans etmek isteyince masa kırıldı. Masanın kırılmasıyla kendini yerde bulan şarkıcı, güçlükle ayağa kalkabildi.

LİZZO KİMDİR?

31 yaşındaki rap şarkıcısı ve söz yazarı Lizzo, 27 Nisan 1988 Detroit'te doğdu. Houston Üniversitesi'nde flüt alanında klasik müzik eğitimi aldıktan sonra müzik kariyerine 2011'de taşındığı Minneapolis'te başladı.

14 yaşında, arkadaşlarıyla birlikte "Cornow Clique" adında bir müzik grubu kuran Lizzo'nun, o dönemde "Lissa" olan lakabından hareketle grubun adı Lizzo'ya dönüştü. Bu isme Jay-Z'nin "Izzo (H.O.V.A.)" adlı single'ı ilham verdi.

2013'te Lizzobangers ve 2015'te Big Grrrl Small World adlı stüdyo albümlerini çıkardı. 2019'da yayınladığı üçüncü stüdyo albümü Cuz I Love You, Bilboard 200 listesinde ilk beşe girdi.

2020'de verilecek olan 62. Grammy Ödülleri için En İyi Yeni Şarkıcı, Yılın Albümü (Cuz I Love You), Yılın Şarkısı ve Yılın Kaydı (Truth Hurts) kategorileri dahil olmak üzere 8 dalda aday gösterildi.

Time dergisi, "Eğlence dünyasında yılın kişisi" olarak Amerikalı rap şarkıcısı Lizzo'yu seçti.