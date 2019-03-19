ABD'li Rapçi OG Maco, Et Yiyen Bakteri Kaptı

ABD'li ünlü rap şarkıcısı OG Maco Instagram hesabından takipçilerine et yiyen bakteri kaptığını duyurarak fotoğraflarını yayınladı.

Korkunç hastalıkla mücadele eden ünlü ismin yüzündeki deforme hayranlarını endişelendirdi.

HATALI MÜDAHALE SONUCU ET YİYEN BAKTERİ KAPTI

ABD'li rapçi OG Maco Instagram hesabında son üç aydır et ve deri yiyen bir bakteri hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı. Ünlü rapçi bakteriyi, geçtiğimiz aylarda geçirdiği kaza sonra yapılan hatalı müdahale sonucu kaptığını açıkladı.

"YÜZÜMÜ TAMAMEN KAYBEDİP KAYBETMEYECEĞİMİ BİLMİYORUM"

İnstagram hesabından adım adım hastalığının ilerlemesini paylaşan OG Maco, "Ne olacağını bilmiyordum, yüzümün tamamını kaybedip kaybetmeyeceğimi bilmiyordum." dedi.

ET YİYEN BAKTERİ HASTALIĞI NEDİR?

Et yiyen bakteri nadiren görünen bir hastalık olmasına rağmen bu enfeksiyona yakalanan insanların yüzde 30'nun ölümüne neden olur. Kesin olarak bilinmese de sağlık örgütleri bu bakterinin, çiğ ya da az pişmiş deniz ürünlerini yedikten sonra ortaya çıkabileceğini vurguluyor. Ayrıca açık bir yaranın tatlı veya tuzlu su ile teması esnasında da bu bakteri vücuda bulaşabilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bakteri vücuda bulaştıktan 24 saat içerisinde etkisini gösterir. 30 saatti geçtiği durumda ise şiddeti artar. Kızarık, morarma, şişmiş bölgeler, vücut ısısının 5 kat fazla olması, titreme, mide bulantısı, yeşil kusma ve ishal gibi belirtilerle kendini gösterir. Enfeksiyon vücudun her yerine oldukça hızlı yayılır. Bu durum da hastanın şok geçirmesine neden olur. Organ yetmezliğine bağlı ölüm meydana gelebilir.