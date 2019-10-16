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ABD'li sanatçı Della Miles Barış Pınarına destek için Suriye Sınırında

ABD'li sanatçı Della Miles Barış Pınarına destek için Suriye SınırındaŞANLIURFA - Ziyaret için geldiği Türkiye'de Müslüman olan dünyaca ünlü sanatçı Della Miles Barış Pınarı Harekatına destek vermek için Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.

16.10.2019 18:34
ABD'li sanatçı Della Miles Barış Pınarına destek için Suriye Sınırında
ŞANLIURFA - Ziyaret için geldiği Türkiye'de Müslüman olan dünyaca ünlü sanatçı Della Miles Barış Pınarı Harekatına destek vermek için Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.
Ziyaret için geldiği Türkiye'de Müslüman olan dünyaca ünlü sanatçı Della Miles Barış Pınarı Harekatına destek vermek için Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Sınırın sıfır noktasına gelen Miles, harekata destek açıklaması yaptı. Miles, "Barış harekatına buraya gelerek destek veriyorum. Ben buraya bin kilometre uzaklıktan geldim, burada olmam zaten Barış Pınarı Harekatı'nı ne kadar desteklediğimi gösteriyor, kelimelere gerek yok" ifadelerini kullandı.
Burada çocuklarla ilgilenen Miles daha sonra Akçakale'den ayrıldı.
ABD'li sanatçı Della Miles Barış Pınarına destek için Suriye Sınırında

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Suriye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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